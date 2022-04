Atlanta attende con impazienza il ritorno di Akuna

Acuña è 5 contro 14 con doppie basi e tre stole in tre partite di riabilitazione con Triple-A Gwinnett. Ha servito come arbitro designato in due di quelle partite e ha giocato sul campo corretto in tre delle altre partite. Finora non ha giocato più di sei turni di difesa in una partita. Ma ora lo metteranno alla prova perché interpreterà più ruoli una volta che Gwinnett tornerà a giocare martedì sera in casa contro il Norfolk.