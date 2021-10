Atlas ha presentato un progetto ambizioso per formare i suoi giocatori in Accademia

Grupo Orlegi ha creato un importante investimento per costruire le nuove strutture di Rojinegras (Foto: AtlasFC @)

Storicamente una squadra atlante È stato riconosciuto come uno dei gruppi formativi del calcio in Messico. Le volpi sono sempre state una delle Le cave di maggior successo nel calcio nazionaleAnche se non sono state ottenute importanti vittorie sportive.

Qualche anno fa, il club ha preso una strada diversa dopo essere stato acquisito dal Grupo Orlegi, una delle società più importanti del calcio mondiale, guidata da Alejandro Iraragorri. Il manager è riconosciuto per la sua partecipazione al team di gestione Santos LagunaHa vinto diversi campionati di recente.

investimento Orlegi .gruppo A Guadalajara, ciò si rifletterà in piani a lungo termine, incentrati sul miglioramento delle infrastrutture della fondazione. Questo è mercoledì Alejandro Iraraguri Ha presentato il nuovo progetto all’Accademia Rogenigra, che comprende varie strutture che saranno dedicate alla formazione dei giocatori di calcio nelle forze centrali del club.

Le nuove strutture forniranno servizi di prima classe a tutte le categorie della squadra (Immagine: Twitter / @AtlasFC)

La costruzione di queste nuove strutture comporterà investimenti di circa 15 milioni di dollari USA L’apertura è prevista tra Estate 2022. Questa nuova accademia, come mostrato nella presentazione, sarà di primo livello e conterrà sette ettari, sei campi, una sala da pranzo, una cappella, un auditorium e un club per tutte le classi delle forze primarie, sia maschili che rami femminili in mente.

La presentazione è durata circa un’ora, alla presenza di alcuni dirigenti del circolo, soci e soci del circolo. Gruppo Orleigh, Oltre agli ex calciatori, tecnici e attuali calciatori del club. La consegna principale è stata effettuata dagli spagnoli Marc Krosa, l’ex giocatore che è al Santos da quasi tre anni e che mantiene un rapporto molto stretto con Iraraguri.

Le straordinarie personalità sportive messicane si sono congratulate con i Rojingros per il lancio del loro nuovo complesso sportivo. Tra questi, è apparsa la nuova Nazionale Andrea salvato. Calciatore che attualmente gioca in Betis dalla Spagna Si è formato e ha debuttato a Los Zorros, motivo per cui è stato uno degli standard più recenti dell’istituzione.

Guarded era entusiasta del nuovo progetto Atlas e ha inviato un messaggio a tutti i fan (Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS)

Dedica qualche parola ai follower di Atlas attraverso un videoclip mostrato all’evento. “Vorrei mandare un abbraccio a tutti i tifosi che mi hanno supportato in tutta la mia carriera. Oggi più che mai, la trasformazione è una realtà. Ora questo è un progetto che segnerà il prima e il dopo all’interno del club”.Ha detto ai mondiali messicani.

Il giocatore azteco ha sottolineato l’importanza del rugengros nella formazione dei giovani talenti del calcio nazionale. “È un club che nel corso della sua storia nel calcio messicano ha avuto una tradizione grazie al suo DNA formativo, grazie alla sua cavaE naturalmente grazie al suo hobby. E penso che un progetto come questo sia valso la pena”.

Guarded ha spiegato che l’accademia merita un progetto di questa portata, in modo che i giocatori del club possano possedere le proprie strutture, il che potrebbe significare migliori risultati sportivi nel medio termine.a livello internazionale. Il meglio deve ancora venire e ci aspetta un futuro molto entusiasmante”.Volantino finito.

Il nuovo edificio sportivo si trova a Nextipac, vicino all’autostrada La Venta-Nextipac e sarà progettato dallo studio di architettura. Sordo Maddalena.

