Atletica: Il Comitato Olimpico Internazionale continua a indagare sul caso “Tsimanousskaya”, che ha dovuto chiedere asilo in Polonia

NSIl Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha pubblicato una nota in cui afferma che le indagini sull'”incidente che ha coinvolto l’atleta bielorussa Kristina Tsimanoskaya a Tokyo 2020 continuano”.

Tsimanoskaya, velocista nei 100 e 200 metri, ha criticato le istituzioni sportive del suo Paese Hanno rifiutato di partecipare alla staffetta 4×400 a causa della mancanza di piloti per non aver superato i controlli adeguati.

Il giorno dopo, ha scortato il giocatore all’aeroporto per portarla a casa. Temendo il carcere, Tsimanskaya si rifiutò di tornare in Bielorussia e chiese asilo politico alla Polonia. Dov’è in questo momento come molti altri atleti bielorussi che sono contro il sistema del suo paese.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha revocato e revocato l’accreditamento dei tecnici, Yuri Mysevic e Artur Simak, come misura temporanea durante i Giochi, E la squadra di World Athletics “ha accettato di continuare le indagini e aprire una procedura formale per gli allenatori”.

Al riguardo, “è stato stabilito che l’Atletica Integrity Unit (AIU) – un organismo indipendente istituito da World Athletics per gestire tutte le questioni di integrità (relative al doping e non-doping) – sta attuando la procedura, con la piena collaborazione e sostegno del Cio. L’Aiu pubblicherà i risultati della sua indagine una volta completata”, si conclude il memorandum del Comitato olimpico internazionale.