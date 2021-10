Atletico Madrid – Barcellona in diretta | Campionato di Santander

Guarda la narrazione completa

Buona Notte !! Che partita! quello che dico … Cos’è PAR-TI-DA-ZOOOOO! Cosa potrebbe essere colossale e, soprattutto, significare questo Atletico Barcellona, corrisponde a giorno otto. Ciao e pronto a scatenare un duello Il più emozionante del campionato. L’ultima partita di Koeman sarà in panchina a Barcellona? Non sembra così. Laporta ha ratificato stamattina l’allenatoreAnche se non si sa mai nel calcio…

Il Atletagioendo nell’altro, energico, Vincere contro il Milan in Champions League, che è una grande vittoria per le opzioni rojiblancas nella competizione continentale, in Ricordo l’amaro ricordo della sua ultima apparizione in campionato. Nessuno dimentica Sconfitta a Mendesorosa Contro l’Alaves, la squadra che non ha ancora vinto.

Il BarcellonaIntanto vive di una fetta di sensazioni. alla felicità per questi I germogli verdi che si vedevano prima del Levante, con il ritorno e il gol di Ansu Fati, è arrivato Farabalo a Lisbona. Il Benfica vince, seconda sconfitta in Champions e ancora Koeman e il progetto nel grilletto. Oggi. I culé hanno una nuova occasione per riscattarsi contro il campione della scorsa stagione.

no tempo da perdere, La palla rotola in circa due ore al Wanda Metropolitano, ma qui su MARCA.com vi racconteremo d’ora in poi tutto quello che è successo nell’incontro precedente. Iniziamo !!