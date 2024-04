Atletico Madrid | Bellissimo, così vicino all'Italia e il suo sostituto potrebbe essere anche in quel Paese

Carinissimo Mario Non rinnoverà con lui Atletico Madrid Se non ci sarà un cambiamento drastico della situazione nei restanti mesi. Con il passare delle settimane appare sempre più complicato per il centro madrileno continuare a vestire i colori biancorossi.

In Italia, infatti, lo hanno ingaggiato in uno dei club più grandi del paese, il The Inter di Milano. Qualche giorno fa vi avevamo detto che il giocatore del Real Madrid aveva ricevuto un'importante proposta da parte del campione emergente. Una serie. Ora, passo 'Gazzetta dello Sporet', il nazionale spagnolo è sulla buona strada per unirsi a Lombardi.

I suddetti media indicano che i suoi agenti hanno già un contratto di 4 anni, con eventuale prolungamento per un'ulteriore stagione, uno stipendio di cinque milioni di euro a stagione più bonus, una cifra molto più alta di quella che aveva da solo. AtleticoHa inoltre avanzato una proposta di rinnovo al ribasso.

Una possibile alternativa

Da qualche tempo si vocifera che sull'agenda dei materassi ci siano un buon numero di difensori centrali, che vengono seguiti dalla dirigenza sportiva come potenziali sostituti.

Cognomi da inserire nella lista dei candidati AlessandroBuongiornoCalciatore TorinoStanno anche lottando per questo fra E questo AC Milan. Il 24enne è un prodotto delle giovanili del club torinese e si è progressivamente affermato come un pilastro sia del club che della Nazionale italiana.







Giornalista DAZN Orazio Accomando Lo ha assicurato Atletico Questo è uno dei club che seguono molto attivamente il giovane giocatore.

Mi piace bellezzaCentro Torino E' un difensore mancino capace di giocare a sinistra e al centro della difesa a tre. È un nazionale italiano e ha collezionato 24 presenze con l'Toro«Tra questa stagione Una serie e dentro Coppa Italia. Ha segnato tre gol e fornito un assist.





