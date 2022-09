Atletico Madrid: L’Atletico “condanna fermamente” il clamore razzista a Vinicius e critica la precedente “sfortunata campagna artificiale”.

E illui è Atleta è uscito canti razzisti scaricarlo contro Vinicio Nell’ultimo derby chi ha denunciato legaEsprimendo il proprio totale rifiuto e dichiarando la propria disponibilità a collaborare Polizia Stradale. “Condanniamo fermamente ogni tipo di atteggiamento di natura razzista, che è il flagello della nostra società e questo purtroppo non accade solo nella partita di ieri, ma in molti campi sportivi e non”, hanno precisato. Governatorato.

Noi abbiamo chiamato autorità Per chiedere che le persone che hanno preso parte a questo atto orribile siano identificate e, se sono membri del club, verrà loro applicato il regime sanzionatorio”.

In questo senso, dall’Atletico non vogliono offuscare l’immagine dei propri tifosi. La posizione di pochi non rappresenta né il club né la stragrande maggioranza di esso Passatempoche ancora una volta ieri ha dato l’esempio di buon comportamento e che ha supportato la nostra squadra per tutta la partita nel rispetto dell’avversario”, aggiungono.

Infine, anche il club “rojiblanco” ha mostrato il suo disagio per tutto quello che era successo nei giorni precedenti. “Ribadiamo la nostra condanna di queste posizioni, ma allo stesso tempo non comprendiamo l’attenzione esagerata che in precedenza esisteva su questo partito, che ha portato a Campagna falsa e patetica fuori dall’Atlético Madrid”, si stabilirono.