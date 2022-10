Atletico Madrid: Nahuel Molina, ’10’ indossa la divisa da esterno che compare nella reazione dell’Atletico

IlPer recuperare i tag ID collie Fa Atleta È tornato dopo aver vinto il campionato Siviglia Si riflette nella solidarietà dei giocatori nel 4-4-2 incarnata Bilbaoin un lavoro di squadra culminato nella magia Griezmann O nel commovente esercizio difensivo che ha presentato Reneldo. però, Simeone Ha anche salvato il personaggio secondario con uno spirito di 10 che influenza l’attacco grazie alla sua capacità di costruzione senza precedenti che ha incarnato. Filippo Luigi. Dimora nell’altra band, arriva Nahuel Molina.

Anche se è apparso per la prima volta in Governatorato Ha lasciato dubbi amplificati dalle due giornate di squalifica che gli hanno impedito di acclimatarsi con la squadra, il nazionale argentino è l’ultimo dal ritorno dalla sua ultima permanenza con la nazionale argentina. Albiceleste. La sua fragilità difensiva lo ha trasformato in una squadra difficile da battere, come verificato sabato scorso da a Berenguer Che non abbia vinto un solo duello, o come dimostrato nella sua gigantesca corsa verso il suo obiettivo con un aborto spontaneo contro streghe È destinato a finire con un gol nell’ultima partita di Champions League.

Tuttavia, nell’offensiva, Nahuel Molina ha guadagnato un capitale oltre quanto previsto in a lato. Insieme alla sua costante ascesa per raggiungere la linea di fondo e la posizione centrale, l’Atlético si diverte già cervello Nascosto nella fascia In effetti, la sua visione per lo sviluppo del gioco e la sua capacità associativa di calciare il pallone ricordano di più mezzo punto classe di difensore.

può attestare a un livido Che diventa il partner che sfrutta al meglio il suo modo di vedere le corsie di sorpasso dove gli altri vedono solo foreste di gambe. Anche se verrà annullato in seguito, il gol dell’attaccante entra Santa Mamme Nascerà dal meticoloso servizio di Molina alle spalle. Non sarebbe una coincidenza, perché sia ​​Brugge che Bizjun, si ripeterà la procedura per lasciare l’attaccante solo davanti al portiere. E non dimentichiamo che la mossa terminata con il gol di Griezmann nasce da un’abile consegna dell’area dalla parte a quota 19.

MX: LaLiga (J9): Riassunto e gol dell’Atlético – Atletico 0-1

Simeone, la chiave dell’esplosione di Molina

sì Chulo Fu il principale sostenitore di Naheel Molina, che iniziò a rivendicarlo da quel momento in poi In viaggio Definisci un percorso per Newcastle A gennaio ha anche giocato un ruolo cruciale nell’esplosione della squadra. In primo luogo, perché non ha mai perso la fiducia nel proprio impegno, e in secondo luogo, nel lavoro individuale che ha subito per far emergere le sue virtù.

Il Continuazione Da Molina in undici avrà un doppio effetto, perché da un lato l’argentino potrà arrivare livello fisico È meglio vincere solo con le parti e, d’altra parte, trasferirai a Fiducia Al calciatore in modo che possa rilassarsi e rafforzare la fiducia in se stesso.

Anche il lavoro invisibile di Cholo si concentrerà Tutorialcon molti video personale S conversazioni solitarie, per far vedere a Molina quali aspetti correggere e come sfruttare al meglio le sue qualità. I risultati ci sono, con l’esterno messo in un fattore che spiega il miglioramento dell’Atletico che da allora ha vinto le tre partite di campionato.