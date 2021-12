Atletico Madrid: senza Griezmann non c’è il paradiso

CDov’è Atleta Ancora indeciso se festeggiare il decimo scudetto o l’occasione sprecata a Lisbona, è emerso. Antoine Griezmann Le partite del derby di Madrid. I francesi sono arrivati ​​a Atleta Nell’estate del 2014, con il suo arrivo, ha iniziato la migliore tappa a Rujiblanca in termini di duelli contro Real Madrid. Con la storica striscia di 23 derby senza vittorie, Gli uomini di Simeone hanno trovato il calciatore in Griezmann per cementare questo cambiamento.

Il suo primo soprannome è rojiblanco

La sua prima stagione come Rojiblanco gli ha portato otto duelli contro il Real Madrid. Supercoppa spagnola, Coppa del Re, Campionato e Champions. In tutte le competizioni c’è stato un derby, in quasi tutte le competizioni ha trionfato l’Atlético. Una volta lì, ha guadagnato il suo primo titolo come giocatore classificato. Un doppio derby nella Supercoppa spagnola ha portato un’altra vittoria per Cholo e la sua squadra. Nella stessa stagione, è stato Atleta Appello al Real Madrid in Coppa del Re con questa doppietta Torres aiutalo Griezmann Hanno goduto di due vittorie in campionato (4-0 a Caldern). Senza dubbio, se non fosse stato per il gol di Chicharito in CampioniCon il Real Madrid che è stato di nuovo il carnefice, si sarebbe potuto sostenere che in questa stagione fosse ovviamente Rujiblanca.

Tristezza milanese

Con Griezmann già diventato una star, I Rojiblancos tornarono ad attaccare il Bernabeu. Un gol della nazionale francese ha regalato al Materasso l’ultima vittoria in campionato contro il Madrid. In un’altra stagione, il Rugiblanco vinse il duello di doppio campionato. Pareggio a Caldern e vittoria al Bernabeu. Ma ancora una volta sarà la Champions League a celebrare la stagione. La finale di Milano ha portato con sé uno dei peggiori ricordi del Derby Antoine, Il francese ha colpito un calcio di rigore sulla traversa nel secondo tempo che avrebbe potuto cambiare la fortuna della sua squadra. Non ci furono più duelli, e l’Atletico non conobbe la sconfitta in campionato, ma subì i duelli più dolorosi, un’altra sconfitta finale.

Ho cambiato rotta, ciao a Caldern



Dopo la sconfitta del Milan, le partite del derby cominciano a tingersi di bianco. L’Atlético ha concluso la stagione 16/17 senza alcuna vittoria in campionato contro il Real, cosa che non era avvenuta nelle precedenti tre stagioni. Bernabeu ha pareggiato con un gol di Griezmann E vincere il ritorno delle semifinali di Champions che sono state eliminate CaldernFu una magra consolazione per Cholo. La stagione successiva sarà la più tranquilla in termini di derby, ei Rojiblancos sono stati eliminati dalla Champions League nella fase a gironi e si sono sbarazzati dei loro carnefici nelle quattro stagioni precedenti. In campionato, due pareggi. Ancora una volta con il gol di Antoine al Bernabeu.

Ultimo grande derby vinto: Tallinn

L’ultima delizia del derby biancorosso è stata in Europa. il Supercoppa da Tallinn con Griezmann Appena retrocessa dal Mondiale in Russia è stato l’inizio di un anno d’addio. In LaLiga ha segnato di nuovo un gol nel Metropolitan Derby, ma non è servito a nulla. Dal 15 agosto 2018 il Rujiblanco non conosce il paradiso dei derby vincenti. Con il ritorno di Griezmann, sperano che la fortuna torni a sorridere.