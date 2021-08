Atletico Madrid: Simeone: “Domenica mattina ha iniziato ad andare allo stadio… è fantastico”

Diego Pablo Simeone Analizza il duello contro Elche (domenica 19:30) di Fran Escribe. L’allenatore del rojiblanco non ha voluto farsi distrarre dalla partita ed ha evitato di parlare di potenziali fusioni. Era molto entusiasta di riavere i tifosi in campo.

Louis Sorrez: “E’ stato tra gli ultimi ad arrivare con Trippier, Correa e Lodi. I quattro stanno lavorando molto bene. Correa ha già giocato 60-70 minuti, Louis ne ha giocati circa 30 come Trippier, anche Lodi ha partecipato…Ogni allenamento si sviluppa. Dal giorni raggiungeranno la forma migliore. Il tempo in cui potremo giocare lo vedremo domani a seconda delle esigenze della squadra”

caso di forma: “Tutti gli allenatori dovrebbero cercare la forma migliore per i giocatori. Siamo molto di più perché abbiamo molti giocatori nelle nazionali. Cerchiamo il meglio per ogni partita. Per valutare cosa è meglio per la squadra. In questo abbiamo analizzare con preparazione fisica”

accedere a ‘9’: “Il club sta lavorando per quello di cui si parla da quando è finita la Liga. Mancano giorni alla fine del mercato. Naturalmente scopriranno presto se succede qualcosa o no, e a seconda di cosa succede troveranno un rispondi alla domanda”

hobby indietro: “Iniziare una domenica mattina con la famiglia e gli amici… Poter andare allo stadio è fantastico. Dopo un anno e mezzo senza questa possibilità. Domani molte persone potranno incontrare amici e parenti per godersi qualcosa che amo il calcio. Noi siamo Loro hanno bisogno della nostra gente. I tifosi hanno bisogno del calcio e noi abbiamo bisogno di loro che sono il calcio”.

Ti manca l’hobby?: “Lo spirito della nostra gente c’è sempre stato. Domani, a poco a poco, la gente comincerà a tornare in campo. Immagino che la mattina la gente commenterà che vedrà l’Atletico Madrid e questo genera energia”

Elche: “Dall’arrivo di Fran Escribe, la squadra è stata più precisa nella sua ricerca di punti. In questa stagione ha scelto un altro sistema nel precampionato e all’inizio del campionato, che sicuramente gioverà ai suoi attaccanti”

Griezmann: “Siamo concentrati sulla festa di Elche. Capisco che la notizia dell’arrivo dell’uno o dell’altro è importante per te, calmati. Siamo impegnati con la festa di Elche.”