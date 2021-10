Atletico Madrid vs. Barcellona: data, ora e canali per vedere la partita della Liga in Spagna | calcio | Gli sport

Le squadre si ritroveranno al Wanda Metropolitano nell’ottava giornata della Liga, a partire dalle 14:00.

Wanda Metropolitano sarà il palcoscenico che ospiterà la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, che si terrà sabato da 14:00, per l’ottava giornata del campionato spagnolo in Spagna.

Il materassi serviranno come luoghi e Cercheranno di riprendersi Nel campionato locale dura sconfitta Ha sofferto prima del fondo Alaves Nell’ultima data in cui l’hai abbassato a La quarta squadra li ha lasciati indietro di tre punti rispetto al leaderReal Madrid (17).

Nonostante la caduta inaspettata nel campionato nazionale, guidato da Diego Pablo Simeone Hanno vinto Importante in Champions durante la settimana ante el AC Milan, per questa ragione Sono arrivati ​​eccitati per la partita decisiva contro il Barcellona.

Il Chulo sarà tuo modello completo E stava uscendo con i suoi primi undici all’inizio per ottenere i tre punti nel suo campo, che otterrà a piena capacità Dopo la fine delle restrizioni sugli stadi di calcio proposte dal Ministero della Salute e delle Comunità Autonome.

Vivi un panorama diverso a Barcellona, ​​​​questo Ho recuperato il morale dopo la vittoria Controlla fortemente il Camp Nou contro il Levante e con lui Il ritorno di Ansu Fati Ai tribunali dieci mesi dopo l’infortunio.

ma il Vittoria sofferta a Lisbona contro il Benfica La UEFA Champions League di nuovo in mostra crisi del calcio La squadra del Barcellona sta soffrendo e Ronald Koeman è stato condannato all’esonero dopo la partita contro l’Atletico, secondo la stampa spagnola.

olandese Non potrà contare su Pedri per la partita, che è stato ferito di nuovo a causa di un problema muscolare. mentre quello, Jordi Alba torna a consolidare la lista dei convocatori Potrebbe essere l’inizio della partita.

Nonostante la stagione irregolare, il Barcellona è sesto in classifica con 12 punti, due dietro l’Atletico e cinque punti dietro al Real Madrid.

Canali per guardare la partita dell’Atletico Madrid. FCB

Ecuador: Diretta TV Sport

Brasile: ESPN

Stato unito: ESPN +

Messico: Sky Sport

Spagna: Movestar e La Liga TV

Resto dell’America Latina: Diretta TV Sport

Orari per vedere Atletico Madrid vs. FCB