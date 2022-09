Atletico – Real Madrid, in diretta l’ultimo minuto del derby | Conferenze stampa di Ancelotti e Simeone

Florentino Perez sostiene Vinicius

Il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, ha visitato la città sportiva di Valdebebas per sostenere il brasiliano Vinicius Junior, che ha avuto gesti emotivi nei suoi confronti dopo l’ultimo “comportamento razzista e xenofobo”, come lo ha descritto il club, e per mostrare il suo meglio. Ha sostenuto la squadra alla vigilia del derby di Madrid contro l’Atletico Madrid al Metropolitano.

Il CEO del White Club ha assistito all’ultima sessione di formazione

Quale Real Madrid ha preparato il derby e alla fine ha ricevuto

Uno per uno i giocatori prima di condividere la chat con

L’allenatore italiano Carlo Ancelotti

Florentino Pérez era particolarmente affettuoso con Vinicius che

Secondo quanto riferito dal club, è ancora ignaro delle polemiche in corso

Lasciati andare e concentrati sullo sport. Completa un buon allenamento prima di iniziare contro l’Atlético Madrid, assumendo la leadership lasciata alle spalle dalla sconfitta di Karim Benzema.

Un altro gesto speciale del presidente del Real Madrid è arrivato con esso

Marco Asensio, sorridente e assorto in un abbraccio, dopo che il giocatore ha considerato la sua partenza dal club quest’estate e dopo la sua rabbia per

I minuti stanno finendo davanti al Maiorca, che prima era in campo

Un gol contro il Lipsia in Champions League.