Atlus ha in programma di rilasciare un gioco importante nel 2022

almeno È una di quelle aziende che è impossibile prevedere, e anche se ora lo sappiamo Ci stanno già lavorando persona 6e Il suo primo spettacolo potrebbe essere ancora sfuggente. in ogni caso, il editore Il Giappone prevede di rilasciare un “titolo” nel 2022, ma non sappiamo davvero cosa potrebbe essere.

In un’intervista a Famitsue Shinjiro Takada, product manager presso almenoHa detto che lo studio sta considerando di rilasciare un gioco importante nel 2022. prendi Ada Descrivendo il progetto come “un gioco che diventerà un pilastro almeno‘, quindi è facile presumere che sia un master franchising, come Persona, o qualcosa di completamente nuovo e con un budget elevato.

C’è anche la possibilità che lo sia progetto di re-immaginazioneÈ un gioco di ruolo in sviluppo da almeno cinque anni. Non sappiamo praticamente nulla di questo gioco misterioso, ma almeno Hanno ribadito in numerose occasioni che ci stanno ancora lavorando. Quando si tratta di almenoÈ meglio tenere sotto controllo le nostre aspettative per evitare delusioni.

Nota dell’editore: Atlus è un grande sviluppatore, ma a volte tende ad entusiasmarci per cose che non lo sono. Stiamo tutti aspettando l’eventuale arrivo di Persona 6, ma l’editore giapponese ha anche altri giochi in sviluppo e sembra che ne incontreremo almeno uno nel 2022.

attraverso: persona centrale