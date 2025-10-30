Attacchi di Cina di nuovo dopo che Trump ha imposto la commissione del 10% per la merce

Sig. Le tasse statunitensi che Trump ha definito Trump un “inizio di salvo” lunedì, arrivano in cima alle tasse imposte al presidente durante il suo primo mandato. Molti prodotti cinesi hanno già affrontato una commissione del 10 o 25 percento e la mossa aggiunge il 10 percento a oltre $ 400 miliardi acquistati dalla Cina ogni anno.

Sig. Trump stava pianificando di attaccare i tre grandi partner commerciali di Stati Uniti, Canada, Messico e Cina con commissioni diverse. Ma dopo diversi giorni di frenetici negoziati, Trump ha accettato di sospendere le tasse su Messico e Canada per 30 giorni dopo che i governi canadesi e messicani hanno promesso di supervisionare il Fendanile e il confine.