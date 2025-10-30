Martedì Pechino ha risposto alle commissioni promesse del presidente Trump, prendendo di mira le aziende statunitensi e importando prodotti importanti importando prodotti importanti.
Alle 12:01 di martedì, Mr. È entrata in vigore la commissione del 10 percento per tutti i prodotti cinesi di Trump, il che mira a mettere Pechino negli Stati Uniti a seguito di un ordine amministrativo emesso nel fine settimana.
Il governo cinese è tornato con una serie di ritorsioni, tra cui carbone, gas naturale, macchinari agricoli e spese aggiuntive su altri prodotti degli Stati Uniti. Ha inoltre implementato restrizioni sull’esportazione di alcuni importanti minerali e molti dei quali sono utilizzati nella produzione di prodotti ad alta tech.
Inoltre, i regolatori del mercato cinese hanno affermato che Antimonopoli aveva iniziato su Google. Google è bloccato da Internet cinese, ma questa azione potrebbe interrompere le operazioni dell’azienda con le società cinesi.
Sig. Le tasse statunitensi che Trump ha definito Trump un “inizio di salvo” lunedì, arrivano in cima alle tasse imposte al presidente durante il suo primo mandato. Molti prodotti cinesi hanno già affrontato una commissione del 10 o 25 percento e la mossa aggiunge il 10 percento a oltre $ 400 miliardi acquistati dalla Cina ogni anno.
Sig. Trump stava pianificando di attaccare i tre grandi partner commerciali di Stati Uniti, Canada, Messico e Cina con commissioni diverse. Ma dopo diversi giorni di frenetici negoziati, Trump ha accettato di sospendere le tasse su Messico e Canada per 30 giorni dopo che i governi canadesi e messicani hanno promesso di supervisionare il Fendanile e il confine.
