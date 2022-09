Attacco Chrosziel Meta E-PL – Metadati elettronici e controllo obiettivo rilasciati

Il produttore tedesco di accessori per il cinema Chrosziel ha annunciato un nuovo adattatore per obiettivi apparentemente molto utile: il Chrosziel Meta Mount E-PL colma il divario tra un pregiato obiettivo cine con innesto PL e qualsiasi fotocamera (Sony) con innesto E. attivo. Inoltre, il Meta Mount non solo fornisce metadati da obiettivo a fotocamera, ma controlla anche i dati da obiettivo a obiettivo quando si utilizza un obiettivo per lo streaming.

Esattamente, quel primo paragrafo riassume praticamente tutto ciò che si può dire sul nuovo adattatore Chrosziel Meta Mount E-PL. Ma proviamo a scavare più a fondo, vero?

Posizionare l’obiettivo su un supporto non originale sul lato della fotocamera può essere scoraggiante. Non si tratta solo di meccanica, si tratta di precisione! Se l’obiettivo è a 1/10 di millimetro dal livello del sensore, sarà difficile ottenere la corretta messa a fuoco all’infinito. Quindi, se devi usare un adattatore, assicurati di procurartene uno davvero buono.

Il nuovo Chrosziel Meta Mount E-PL. Credito immagine: Crosziel

Chrosziel è noto per fornire strumenti per la realizzazione di filmati molto accurati, in particolare accessori per il supporto della fotocamera, ma anche scatole matte e Motori per lenti. Questa volta esamineremo il Chrosziel Meta Mount, poiché questo è un ibrido: è un adattatore per obiettivo meccanico per il montaggio di obiettivi PL su fotocamere Sony E-mount, ma è anche un ponte elettronico che trasmette i segnali di ingresso. obiettivo collegato alle telecamere host e salva i dati di controllo dell’obiettivo inverso dalla telecamera all’obiettivo quando si utilizza un obiettivo con servomotori.

Croiselle Metamount E-PL

Come spesso accade, avere un set di funzionalità così ampio ha un costo. Nel caso del nuovo Chrosziel Meta, è la dimensione, perché non è proprio piccola. Tuttavia, fornisce un jack di supporto per obiettivi e varie porte dati come un connettore Hirose a 12 pin e un connettore Lemo a 5 pin per controllare e azionare obiettivi ENG con servomotori collegati.

macchine fotografiche Sony fx9 /FX6 / FX3 (penso che il Sony FX9 sia l’obiettivo principale di questo prodotto) può essere utilizzato per controllare l’obiettivo (messa a fuoco / diaframma / zoom) tramite manopole, RCP o la GUI web della fotocamera.

Credito immagine: Crosziel

I dati dell’obiettivo fluiscono attraverso i contatti interni della montatura stessa. Sono supportati i protocolli LDS (Lens Data System) e Cooke/i. Con questi dati, gli effetti visivi sono molto facili da ottenere in post-produzione, dove i dati necessari come le impostazioni del diaframma, la distanza di messa a fuoco e la lunghezza focale dello zoom vengono registrati insieme alle immagini reali. Logicamente, i dati possono anche essere visualizzati nel visualizzatore.

Abbiamo discusso della precisione in precedenza in questo articolo, ma il supporto Chrosziel Meta è regolabile e viene fornito con un set di chip dedicato alla regolazione della distanza del cerchio.

Credito immagine: Crosziel

Di seguito un riepilogo delle principali specifiche:

Fotocamera con attacco E su obiettivo con attacco PL

Contatti ed elettronica per connessioni metadati

Controllo obiettivo a 12 pin con uscita Hirose ENG

Attacco per supporto obiettivo da 3/8″

USB tipo min AB (solo per aggiornamenti firmware)

Alimentazione 10-16V (compatibile con Lemo 0B a 5 pin)

Massimo consumo di energia. 350mA @ 12V

Prezzi e disponibilità

Il Chrosziel Meta è ora disponibile per il preordine con le spedizioni che dovrebbero iniziare a fine settembre. È $ 3850 / € 3850, quindi non è esattamente economico. Tuttavia, come accennato in precedenza, se hai bisogno di uno strumento accurato e ad alte prestazioni per la tua attività, soprattutto quando si tratta di ottica, non dovresti smettere di spendere soldi perché ciò ha sempre un costo.

da un capo all’altro: sito web chriszel

Cosa stai pensando? Pensi che un tale convertitore sarebbe vantaggioso per il tuo flusso di lavoro? Condividi le tue esperienze nei commenti qui sotto!