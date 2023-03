Attacco in Italia contro la registrazione dei figli di coppie omosessuali nati all’estero

L’Alleanza Ultra Georgia Meloni non accetta il Certificato Europeo di Paternità proposto dalla Commissione Europea.

IL Diritti dei figli di coppie omosessuali Sono tornati sull’obiettivo Dentro Italia. L’ultima è la decisione del governo di estrema destra Georgia Meloni di bloccare, attraverso una circolare ministeriale diffusa alle imprese, Registrati Figli di coppie omosessuali Nato all’estero, che ha costretto il Comune di Milano a sospendere l’iscrizione di questi bambini all’anagrafe. Di conseguenza, vari gruppi LGTBQ, il Movimento 5 Stelle (M5E) e il Partito Democratico Italiano (PD) hanno chiesto manifestazioni di piazza questo sabato.

Il motivo è che l’attuale coalizione di destra è al potere Italia Questa settimana il Parlamento ha approvato una risoluzione che conferma che il paese o non riconosce il certificato europeo del padreProposta dalla Commissione Europea (CE), è automaticamente riconosciuta e adottata da tutti i paesi dell’UE Famiglie LGBTQBambini adottati o frutta Surrogati nati in altri paesi dell’UE .

In particolare, la proposta della CE è stata respinta dalla commissione per le politiche europee del Senato, dove si trova la coalizione di maggioranza di Maloney. L’argomento è che “alcune delle disposizioni ivi contenute non sono valide”.Principi sussidiari e proporzionali”Ecco perché, se il certificato viene approvato, “Significa Invasione del diritto europeo A livello nazionale”, hanno detto.

Confusione di essere una madre surrogata

Tuttavia, la fine della coalizione di destra Condannato dai partiti di opposizione Attualmente guidato dal Pd, ha colpito duramente i rivali. “Questa decisione mette l’Italia in posizione Accanto a Polonia e Ungheria Limitando l’ambito dei diritti”, Simona Malpezzi, portavoce del Pd al Senato, ha sottolineato che la norma europea non riguarda “tutte” le leggi e i regolamenti italiani.

La proposta, ha proseguito il senatore progressista, mirava a garantire che i bambini di tutti i Paesi europei avessero gli stessi diritti.Dando sempre priorità ai diritti dei minori”. Invece, i senatori che si sono opposti al provvedimento hanno giustificato i loro voti dicendo, tra l’altro, che questi sforzi implicavano un tacito assenso. madre surrogata, Una pratica attualmente illegale in Italia. “Bruxelles non può decidere per l’Italia. I bambini hanno bisogno di madri e padri”, ha aggiunto il ministro Matteo Salvini, capogruppo della Lega di estrema destra.

Guerra nazionale

Date le circostanze, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha promesso che la questione diventerà una battaglia nazionale. “Questo, secondo me, è un netto passo indietro dal punto di vista politico e sociale, e mi sono messo nei panni di quei genitori a Milano, e ho pensato che potessero contare su questa opportunità”, ha detto Sala.

Al contrario, le posizioni di destra vengono celebrate dai movimenti ‘pro’ e anti-abortisti. “Beh, questi sono ‘no'”, ha detto Jacopo Cogne, portavoce di Win Associazione Pro Vita e Familia. “Ci auguriamo che il governo e il parlamento continuino in questa direzione e la cambino Pratica illegale della maternità surrogata In tutto il mondo”, ha aggiunto Gagne.

senza impedimenti, questa non è la prima volta La mossa è in discussione in Italia. Già nel marzo 2022, durante l’amministrazione di Mario Draghi, la città di Torino è stata costretta ad abbandonare la registrazione dei minori gay. “Lo faccio con grande amarezza, L’obbedienza mi costa cara“, ha detto l’allora sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.