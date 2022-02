Attacco in Nicaragua alle università vicino all’ultima area critica | notizie

Il regime di Ortega continua a dimostrare il potere che esercita per controllare tutti gli ambienti, compresa l’accademia.

Fino a 15 anni di carcere ha accolto 18 attivisti e critici del regime, nel mezzo di un torrente di controllo del governo che include l’acquisizione e la creazione di nuovi centri di istruzione superiore.

Ricorda che l’ex ministro Dora Maria Telles e il leader studentesco di 24 anni Lester Aleman, che sono stati mandati in prigione dopo che Daniel Ortega ha pubblicamente chiesto le dimissioni, sono tra i condannati. BBC.

Inoltre, la scorsa settimana lo stato ha acquisito sei università private che sono state bandite a causa di presunte violazioni e sono state successivamente trasferite in mani statali su richiesta del governo.

La nazionalizzazione di queste sei università dopo l’abolizione della personalità giuridica di quattordici centri di istruzione superiore, che interessa più di 14.000 studenti, è stata oggetto di critiche da parte del settore studentesco, accademici e giuristi per argomentazioni, procedure e risultati. .

Il coordinatore dell’università per la democrazia e la giustizia ha affermato che ciò che è necessario è il “controllo politico” delle università e ha avvertito di “gravi conseguenze” per la qualità dell’istruzione.

Lo hanno sottolineato professionisti legali, come l’avvocato Maria Asuncion Moreno EFE Che la costituzione del Nicaragua difenda l’autonomia delle università, la cui “proprietà non può essere oggetto di ingerenza o confisca”.

L’ex decano dell’Unione delle forze popolari, Adrien Meza, dall’esilio, ha confermato che prima dell’abolizione della sua università, il ministero dell’Interno ha rifiutato in più occasioni di ricevere i suoi rendiconti finanziari.

Tutto perché le università hanno svolto un ruolo importante nelle manifestazioni anti-governative del 2018, con i loro studenti alla guida delle proteste che si sono diffuse in tutto il Nicaragua e sono state frenate da attacchi armati che, secondo la Commissione interamericana per i diritti umani, hanno ucciso almeno 355 persone . Ortega ha ammesso 200 persone.

Elton Rivera, 27 anni, è un ex leader studentesco che è stato personalmente squalificato due volte dalla laurea a causa di vendetta politica e ora è in esilio.

Ricorda come la partecipazione degli studenti universitari abbia messo in difficoltà il governo nel 2018, e da quel momento è diventata la popolazione contro cui il regime ha preso di mira il maggior numero di attacchi.

Rivera, che ha detto a questo giornale, commenta che è la seconda volta che lui e altri 50 studenti vedono le loro aspirazioni studentesche stroncate.

È stato espulso per la prima volta dall’università statale e sta per finire gli studi di medicina, nel 2018, quando stava curando i feriti nelle proteste; Una settimana fa ha lasciato il suo Paese a causa di azioni contro le università private, perché in una di esse stava per finire gli studi in scienze politiche e stava lavorando a un programma di borse di studio per aiutare gli espulsi nel 2018.

“(Quello che sta accadendo ora) non è altro che un attacco al suo desiderio di controllare tutti i luoghi in cui i giovani si riuniscono, dove si sviluppa il pensiero critico; e, come dice Rivera, come ogni dittatura, c’è la questione del controllo dell’educazione per trasformarlo in un sistema, lontano dalla formazione, che è un sistema di indottrinamento di partito”, ha aggiunto, aggiungendo che sarebbe possibile porre fine all’indipendenza dell’università.

Gli analisti si aspettano che come risultato di queste azioni ci sarà una significativa diserzione; Inoltre, i giovani possono scegliere di emigrare prima che l’ambiente che ricorda la guerra interna del Paese diventi più complesso. (IO)