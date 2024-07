Attack on Titan ha i suoi adorabili animali di peluche

Avrai sicuramente voglia di avere questa adorabile bambola di Attacco su Titano

Attack on Titan and Anik lancia un’affascinante collezione di animali di peluche da non perdere

L’Attacco dei Titani divenne una delle opere più famose e acclamate del suo tempoil che non sorprende, perché lo aveva Ipotesi rivoluzionaria È interessante notare che fu un enorme successo in tutto il mondo, al punto da essere considerata una serie cult che molti fan ricordano ancora con affetto.

Qualche mese fa è terminato l’anime L’Attacco dei Giganti Una delle conclusioni più controverse del settoreTanto che ancora oggi offre molto di cui parlare, poiché non ha prodotto il risultato che molti follower si aspettavano, in quanto è stato piuttosto cupo e sfortunato.

Tuttavia, è il tema oscuro che risalta Attaccare i giganti È stato lasciato da parte nella nuova collaborazione di questo IP, da poco tempo, Unisciti ad Anique,avvia a Adorabile collezione di animali imbalsamati Una delle figure più famose e amate di quest’opera.

Attack on Titan e Anik hanno rilasciato un’adorabile linea di peluche Kinoko che vorrai possedere

Non è un segreto che Attack on Titan sia pieno di personaggi amati che hanno saputo distinguersi fin dalla loro apparizione con le loro grandi personalità, dal momento che… Molti di loro hanno dimostrato grande determinazione e volontà incrollabile Ciò ha spinto milioni di fan a riversarsi in un mare di elogi per questi individui speciali.

È chiaro, L’Attacco dei Giganti è considerato una delle opere più influenti del suo tempoche ha goduto di una grande popolarità e continua ad aumentare nel corso degli anni, motivo per cui è un franchising Anick Ho deciso di unirmi agli IP Hajime Isayama Per lanciare un Una meravigliosa collezione di peluche “Kinoko”. Con design che fanno riferimento ai personaggi più memorabili della serie.

Questo set include un adorabile peluche Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, Levi Ackerman, Hang Xue e Erwin Smithquelli che hanno Si trasformano in adorabili figurine che vorrai sicuramente collezionare. durante Unico negozio digitale Puoi scoprire maggiori dettagli su questa meravigliosa collaborazione.

Questa cooperazione ha Adorabili animali di peluche Eren, Mikasa, Armin, Levi, Erwin e Hangeche ha Le espressioni facciali sono molto carine Che riflette la personalità individuale di ogni personaggio e ha un aspetto molto affascinante. questi numeri È lungo circa 7 cm Ha un prezzo individuale 5 euro. Inoltre, i potenziali acquirenti possono acquistare anche l’intera collezione 30 euro.

Di particolare nota è questo adorabile peluche di Attack on Titan Sarà disponibile fino al 18 agosto 2024Quindi, se vuoi acquistare alcune di queste adorabili figure, dovrai sbrigarti, perché questo set è per un periodo limitato.

Al momento non è noto se questo Adorabile animale di pezza Kinoko dell’Attacco dei Giganti Da quel momento in poi raggiungerai l’Occidente Promosso per la vendita solo in Giapponequindi non ci resta che aspettare che vengano rivelati maggiori dettagli e vedere se qualche negozio su questo lato dell’oceano offrirà queste adorabili skin su cui vorrai sicuramente mettere le mani.

Il franchise di Attack on Titan ha avuto collaborazioni di grande successo negli ultimi mesiha recentemente unito le forze con la Ueni Trading Company per lanciare lo squisito coltello da cucina Santoku, ispirato alle incredibili lame usate dai soldati. Corpo di esplorazioneQuesto è uno strumento che sicuramente non vuoi perdere nella tua cucina.

Senza dubbio, Questa collaborazione tra Attack on Titan e Anique è assolutamente adorabile e adorabileQuindi, se sei un fan sfegatato del franchise e un grande collezionista, non esitare un attimo ad acquistare queste affascinanti figure dei personaggi più amati del settore.

