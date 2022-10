Attenti alle ali di Bayonetta 3! Ci sono già persone che giocano

Bayonetta 3 Inizierà la prossima settimana. Tuttavia, come al solito, ci sono distributori che vendono il gioco in anticipo, quindi ci sono già persone che ci giocano e condividono spoiler.

Naturalmente, LEVEL UP non condividerà alcun dettaglio della trama su questa nota, quindi puoi leggerla senza alcun problema. Tuttavia, ti consigliamo di evitare di leggere i commenti, poiché non garantiamo che rimarrà privo di spoiler.

Questi rapporti provengono da buoni giocatori che stanno avvisando altri fan sui social network e su altre piattaforme, in particolare reddit. Ad esempio, il giocatore Josky 100 Hanno raccomandato di astenersi dal cercarlo Bayonetta 3poiché esiste già un gameplay online.

Nintendo ha già rimosso parte del gameplay da Bayonetta 3

In effetti, c’è chi ha trovato il gameplay su YouTube, ma indicare Che Nintendo abbia già preso provvedimenti in merito, in quanto il materiale non è più disponibile. Tuttavia, non abbiamo dubbi sul fatto che man mano che ci avviciniamo alla data di uscita, più persone avranno il titolo nelle loro mani e condivideranno così tanto materiale che è difficile per Nintendo sbarazzarsi di tutto.

Bayonetta 3Sebbene sia un gioco hack ‘n’ slash orientato all’azione, come i suoi predecessori, avrà una trama che è una parte essenziale dell’esperienza e sembra che questa nuova versione avrà più sorprese rispetto alle due precedenti iterazioni.

Tuttavia, ti consigliamo di non cercare contenuti da Bayonetta 3 su YouTube e altre piattaforme video a meno che tu non stia molto attento agli spoiler.

D’altra parte, se hai già accesso al gioco, ti consigliamo di astenerti dal condividere o segnalare spoiler come tali in modo che le persone non rovinino la sorpresa quando ci giocano.

Nel caso te lo fossi perso: Dio della guerra Ragnarok Inoltre debutterà tra pochi giorni e gli spoiler sono già online.

Stai aspettando Bayonetta 3? Diteci nei commenti.

Bayonetta 3 Debutterà il 28 ottobre 2022 in esclusiva per Nintendo Switch. Puoi trovare altre notizie relative a Bayonetta Se visiti questa pagina.

