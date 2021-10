Attenzione al trucco Mercedes

Qualunque cosa sia successa questa domenica al Gran Premio di Turchia in condizioni strane, con asfalto bagnato, bisogna tenere conto di qualcosa di molto importante. l’Est gran premio, senza penalità Hamilton Cambiando il motore a combustione, avrebbe potuto finire completamente con un evidente raddoppio mercedes. Hamilton lo ha dimostrato segnando il miglior giro di qualifica contro di lui potassa. In una gara asciutta, il ritmo delle “Frecce d’argento” di lunga data era superiore. Ma nelle zone umide, in condizioni di incertezza perché la pista non si è asciugata, la Red Bull ha potuto pescare in un fiume in piena e migliorare il risultato che si aspettava di ottenere. Red Bull la sinistra tacchino Con un sorriso ma non completo. Sono riusciti a ridurre le perdite su una pista dove non erano al livello della Mercedes da venerdì.





Verstappen Questa designazione lascia una differenza di 6 punti Hamilton in un globalismo e La Red Bull è ora a 36 punti dalla Mercedes nei Costruttori. Ma allo stesso tempo, ha lasciato il gruppo delle bevande energetiche preoccupato per la supremazia che l’auto stellare ha mostrato in condizioni normali, specialmente alla sua velocità massima.

Ci sono 6 gare da disputare e la sensazione che la Mercedes se ne sia andata, insieme a Hamilton che non capiva il suo muro, era molto forte con il suo ultimo motore, che Horner è sicuro ha dato a Brackley un importante passo avanti in termini di velocità massima.

“È interessante perché la Mercedes era così potente. La sua velocità sul rettilineo è particolarmente impressionante. Penso che i danni in Turchia siano limitati. È stato un ottimo lavoro di squadra, molti punti per i costruttori e stiamo recuperando i piloti”.Il britannico ha detto in dichiarazioni a “Dazn” dopo la gara.

“La sua velocità in linea retta ha fatto un passo importante di recente. Mentre prima potevamo incontrarlo con ali più piccole, ora non possiamo avvicinarci di più”.Riferito ai media mondiali. Questa fenomenale velocità massima di Hamilton, con un nuovo motore a combustione per questo evento, è stata chiaramente vista nella lotta che ha avuto con “Checo” Pérez a metà gara. In esso, il messicano ha vinto perché non aveva assolutamente nulla da perdere, mentre Hamilton ha preferito non correre rischi eccessivi per non subire un tracollo che avrebbe tenuto la Coppa del Mondo. Così Perez, con una brusca frenata dopo il rettilineo, è riuscito a fermare la vettura di Lewis che sul rettilineo, pur non potendo attivare il DRS, aveva tolto a Perez importanti metri di accelerazione.

Horner, si congratula con Verstappen e Perez per il doppio podio della Turchia) Mark Thompson/Getty Images

“Circa 15 o 20 km/h più veloce”

“Lewis in particolare ha avuto un enorme vantaggio in rettilineo con uno spoiler posteriore più grande in macchina”, ha detto. Horner ha commentato questo. Quindi Mercedes può prendere più carico per migliorare le sue prestazioni in curva e, quindi, continuare a ottenere più velocità sul rettilineo grazie alla potenza del suo motore. E questo è qualcosa di cui Red Bull dovrebbe prendersi molta cura.

“Dobbiamo massimizzare il nostro gruppo nel miglior modo possibile e, come ho detto, è incredibile che sembrino aver fatto il passo che hanno fatto con la power unit”.Ha aggiunto.

“Penso che se guardi un po’ di velocità delta sul rettilineo posteriore, in alcuni punti mercedes Era 15-20 chilometri orari più veloce, più che se ci fosse un DRS”, ha aggiunto Horner, senza poter sottolineare che il suddetto passo in avanti è direttamente correlato al fatto che Hamilton Installa il tuo quarto motore a combustione interna in tacchino o con cosa? potassa Installa la tua quarta unità di potenza in Sochi.

“La fine sarà troppo stretta”

Questo miglioramento dalla Mercedes potrebbe essere fondamentale negli ultimi sei round del campionato, un traguardo che Horner si aspetta sarà emozionante. “Sarà molto combattuto. Possiamo vedere come questo campionato va su e giù, 2 punti, 6 punti in più… È in continua evoluzione. Sarà dura e abbiamo grandi gare davanti. È fantastico poter essere in questa lotta e tutti si divertono. È bello essere in grado di mettere pressione alla Mercedes. “Horner è finito in “DAZN F1”.