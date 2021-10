Attenzione: la capacità di stadi, bar ed eventi culturali aumenta al 75% a Bogotá

Da mercoledì 20 ottobre, negli stadi, nei bar, nei teatri, nelle discoteche e nei concerti di Bogotà sarà consentito il 75% della capacità.

Poche settimane fa, il sindaco di Bogotà, Claudia López, ha annunciato che è ammissibile l’espansione della capacità nel settore del tempo libero e culturale, che raggiungerà dal 50 al 75%, mantenendo una distanza di un metro, tra gruppi di conoscenti o parenti. .

Nei cinema della nostra città, Ristoranti, bar e discoteche“Possiamo rendere più resilienti le condizioni di capacità e mantenere l’uso di mascherine, un’adeguata ventilazione e un’igiene costante sulle nostre mani”, ha affermato il sindaco, aggiungendo che la misura si applica anche alle chiese e ai luoghi di culto.

Il capo del distretto ha aggiunto: “La norma nazionale stabilisce che non abbiamo più due metri di distanza tra le persone ma un metro tra gruppi di persone, amici o familiari. Ciò consente alla capacità di essere nella media. passare dal 50% al 75%; Qui tutti vorremmo arrivare al 100% ma non possiamo perché dobbiamo continuare a rivitalizzarci con cautela”.

Sebbene l’aumento della capacità dello stadio sia ancora in dubbio, il ministro del governo, Luis Ernesto Gómez, ha confermato che tutti gli eventi, culturali e sportivi, possono ora funzionare al 75% della capacità, Compreso tutto ciò che fa parte del sistema di agglomerazione, “Questo con decreto 376 è già stato ufficialmente esteso per i mega eventi come concerti ed eventi sportivi, devono rispettare i protocolli di biosicurezza”.

Da parte sua, il ministro della Cultura Nicholas Monteiro ha evidenziato il comportamento nei teatri della città. “I teatri hanno fatto molto bene, sono un esempio di cura e biosicurezza e speriamo che questo comportamento e quelle azioni continuino”.

Il ministro della Salute, Alejandro Gomez, ha confermato che la capacità autorizzata oggi, “È integrato dalla vaccinazione e dal momento epidemiologico in cui ci troviamo. Gli indicatori della città continueranno a essere misurati e se ci saranno aggiustamenti verranno annunciati”.

Il decreto firmato dal sindaco Claudia Lopez afferma che tutte le imprese che svolgono l’attività economica di bar, locali notturni, locali da ballo e discoteche devono registrare al link i protocolli di biosicurezza https://bogofa.gov.có/reactivacioneconomica/#registros E attuare i protocolli di biosicurezza approvati dal Ministero della salute e della protezione sociale con la delibera n. 777 del 2021.

La capacità dell’evento sarà ampliata al 100% entro dicembre

Il sindaco di Bogotà, Claudia Lopez, ha annunciato che entro dicembre di quest’anno, se la vaccinazione nella capitale del Paese supererà il 70%, la provincia potrà riaprire al 100% della capacità in tutti i settori dell’economia.

Il Ministero della Salute ci ha informato che oggi otterremo di più da Pfizer e Modern. Il 77% è stato vaccinato con la prima dose e il 56% è stato completamente vaccinato! Al termine della vaccinazione 70% Possiamo raggiungere il 100% della capacità e chiudere l’anno con più sponsorizzazioni, più opportunità di lavoro e più sicurezzaLo ha detto il sindaco di Bogotà tramite il suo account Twitter.

In un altro episodio, il presidente locale di Bogotà ha indicato che se il numero di vaccinatori aumenta nella capitale del paese e quindi il rilancio economico al 100%, Entro la fine dell’anno, la città potrebbe riconquistare il milione di posti di lavoro persi durante la pandemia.

