Attività di novembre 2021. Come ottenere 1645 punti gratis

Ci sono tanti motivi per giocare Forza Orizzonte 5E se hai intenzione di farlo questo mese con il tuo Game Pass Triplo in punti premio: Avanzerai in diverse missioni, completerai diverse missioni giornaliere, settimanali e mensili, oltre a raggiungere tre obiettivi otterrai fino a 150 punti bonus.

Come ogni mese, in FedExtra incontrarti Tutte le missioni mensili per Xbox Game Pass Nello stesso posto, e già messo, ti spieghiamo e ti consigliamo come risolvere quelli che richiedono tempo extra in modo che tu possa rimuoverli in tempo record e Richiedi tutti i punti mostrati.

Questo mese ci sono almeno 1.645 punti premio in palio Solo per giocare e usare Xbox Game Pass, e la cosa migliore è che puoi richiederlo dalla tua console, dal tuo PC o giocare nel cloud con Xbox Cloud Gaming.

Ottieni 10 punti giornalieri!

Come ti ricordiamo ogni mese, solo per iniziare un gioco incluso con Xbox, PC o Cloud Game Pass, otterrai 5 punti bonus. E se apri anche l’app mobile Xbox Game Pass, otterrai 5 punti bonus.

Impegno nei compiti

Completa 12 missioni giornaliere e 12 missioni settimanali questo mese Ricompensa o ricompensa: +100 punti bonus

completamento della missione

Completa 45 missioni giornaliere e 15 missioni settimanali questo mese Ricompensa o ricompensa: +1000 punti bonus

+1000 punti bonus Consigli: Per farlo facilmente, dovrai aprire un gioco da Game Pass e dall’app Xbox Game Pass ogni giorno. Non ci vorranno 2 minuti al giorno e la ricompensa è molto alta.

PayDay 2: Crimewave Edition

Ottieni 2 omicidi in PayDay 2: Crimewave Edition Ricompensa o ricompensa: +75 punti bonus

+75 punti bonus Consigli: Avvia semplicemente una partita in qualsiasi modalità ed elimina due nemici.

Forza Orizzonte 5 [2×75 puntos]

Ottieni 3 obiettivi in Ricompensa o ricompensa: +150 punti bonus [2×75 puntos]

+150 punti bonus [2×75 puntos] Consigli: Passare le prime tavole del gioco sbloccherà i primi obiettivi. Se ne manca qualcuno, apri la mappa e gioca due gare.

studente dei compiti

Completa 8 missioni settimanali Ricompensa o ricompensa: +25 punti bonus

gioco di avventura arcade

Gioca a 10 giochi diversi per Game Pass Ricompensa o ricompensa: +25 punti bonus

+25 punti bonus Consigli: Per raggiungere questo obiettivo, non è necessario avviare il gioco di ogni gioco. Avvia dieci partite e attendi che il tuo obiettivo Game Pass appaia sullo schermo. Se li apri nel cloud, puoi farlo in meno di 5 minuti.

eFootball PES 2021

Ghana 1 myClub: Partita classificata (Sim) ed eFootball PES 2021. Ricompensa o ricompensa: +75 punti bonus

Consigli: Fondamentalmente, devi giocare e vincere una partita di valutazione simulata. Non devi toccare la palla, anche se stai gestendo la sua strategia. Sarà la prima partita contro l’IA del gioco e, se non sei bravo, inserisci tutto automaticamente.

compiti da principiante

Completa 4 missioni settimanali Ricompensa o ricompensa: +10 punti bonus

State of Decay 2 Edizione Leviatano [Exclusivo Game Pass Ultimate]

Mata a 40 zombi in State of Decay 2 Juggernaut Edition Ricompensa o ricompensa: +75 punti bonus

+75 punti bonus Consigli: Se hai già iniziato un gioco, sali in macchina e sali su quelli che incontri. Se incontri un gruppo ci vorrà meno tempo. Se devi iniziare da zero, è meglio provare la modalità Daybreak.

esploratore di scorrimento del gioco

Gioca a 4 giochi diversi per Game Pass Ricompensa o ricompensa: +10 punti bonus

terrari

Raccogli 1000 risorse in Terraria. Ricompensa o ricompensa: +75 punti bonus

+75 punti bonus Consigli: Tira fuori qualsiasi strumento e inizia a frantumare la terra, le piante e tutto ciò che vedi sullo schermo. Potrebbe volerci del tempo se avvii il gioco da zero, ma puoi rimuoverlo nel pomeriggio o in diversi giorni.

Giochi Game Pass ovunque

Installa 5 giochi utilizzando l’app mobile Game Pass Ricompensa o ricompensa: +25 punti bonus