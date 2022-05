Attori che stanno lasciando la serie con James Spader e perché

Questo venerdì è l’ultimo episodio della nona stagione di “Lista nera”. Alcuni mesi fa, abbiamo appreso che la serie è protagonista James Spader Otterremo dieci Una serie di episodi, ma ora le novità sono dentro Due dei personaggi principali non torneranno. È strano che solo poche ore ci siano state vittime di questa importanza in due serie, perché è successa la stessa cosa In “Il racconto dell’ancella”.

Fai attenzione spoiler Dalla fine della nona stagione d’ora in poi.

Gli interpreti che escono dalla “lista nera” lo sono Principe di ArisonChi ha interpretato il ruolo di Aram Mojtaba dalla prima stagione, e Laura figlioche dalla settima puntata dell’episodio ha interpretato il ruolo dell’agente dell’FBI Alina Park.

Arison ha chiarito La sua partenza non è definitiva e possiamo vedere Aram più tardima cosa “L’occasione imperdibile per realizzare un sogno d’infanzia di essere a Broadway nel ruolo di un principe in un adattamento di “Aquiloni nel cielo” è impressionante e tempestiva.All’interno della serie, Aram ha annunciato nell’episodio finale che ci vorrà del tempo prima che la squadra si fermerà sulla tomba di Liz per onorare il terzo anniversario della sua morte.

Da parte sua, Sohn ha deciso di lasciare la serie Tenta la fortuna cercando altri progetti La partenza di Alina è stata spiegata dalla rivelazione che era incinta e che i mal di testa che stava avendo e che stavano peggiorando potrebbero essere stati causati da esso. Mentre tutto è chiarito, prendi la decisione di prendere un congedo medico.

Il resto degli eroi della “Lista Nera” tornerà Stagione 10 che non potremo vedere fino al 2023dal momento che la NBC ha deciso di prenotarlo per la mezza stagione.