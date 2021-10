Audio surround coinvolgente anche nella tua auto

Notizie correlate

Oggi, molti dispositivi elettronici che possiamo acquistare in Spagna Le tecnologie del suono surround includono, come Dolby Atmos. Ora, l’azienda che sta dietro a questa tecnologia sta facendo un ulteriore passo avanti e si unisce con Mercedes Benze La famosa casa automobilistica che offre Dolby Atmos in alcune delle sue vetture.

Come annunciato oggi dalle due società, alcuni veicoli Mercedes-Benz che includono sistemi audio Burmester 3D e 4D incorporeranno Dolby Atmos in tali sistemi. Un sistema che offre un suono surround simile a quello incluso nei suggerimenti audio Apple di alta qualità, come senza perdita di dati.

Secondo Dolby, oltre ai sistemi precedentemente citati, alcuni modelli Mercedes come Mercedes Maybach Oppure la Mercedes-Benz Classe S otterrà la compatibilità con Dolby Atmos.

Dolby Atmos in Mercedes

Mercedes Maybach Classe S.

Jose Luis Cano

Parte del fatto che Dolby Atmos arriva su questi veicoli è lo stesso hardware Chi guida questi veicoli? Ad esempio, il sistema audio 4D opzionale che è possibile installare su Maybach e Classe S è integrato 31 altoparlante, Compresi 6 tweeter 3D nella parte superiore, 4 nelle orecchie dei sedili anteriori e subwoofer da 18,5″. Accompagnato da 8 trasduttori (due per posto) e 2 subwoofer, Fino a 1750 watt di potenza.

Una delle prime Mercedes-Benz a integrare questa capacità è Maybach, che la aggiungerà sicuramente per l’estate del 2022. Anche altri modelli sono dotati dello stesso sistema, come la Mercedes-Benz Classe S, che è stata la prima, lo riceverà anche un po’. distanza. Naturalmente, purché venga introdotto questo sistema audio, perché ha bisogno hardware Così.

Dolby Atmos, sulla carta, devo aggiungere soprattutto profondità del suono, Perché crea un campo sonoro tridimensionale simile. Una cosa molto logica, perché gli interni delle auto sono spazi chiusi in cui il suono può muoversi facilmente.

Inoltre, Dolby Atmos migliora anche la chiarezza dell’audio che ascoltiamo, aumentando la qualità delle canzoni che ascoltiamo. Secondo Mercedes, raggiungeremo una qualità vicina al suono da studio, trasformandolo in “sale da concerto su ruote di nuova generazione”. Dovremo aspettare e vedere quando arriverà l’aggiornamento per queste auto e in quale mese specifico dell’estate sarà.

Potrebbe piacerti anche…

Segui gli argomenti che ti interessano