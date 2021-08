Augustina Modernell ha lasciato l’Italia per lo sviluppo della Spagna

Il portiere dell’Uruguay Augustina Modernell ha cambiato la scena in Europa ed è passato dalla prima divisione italiana alla Spagna. Sarai nel paese più competitivo del mondo della pallamano.

Dopo aver giocato all’AC Lifestyle Handball Eris dall’Italia per la stagione 2020-2021, portiere di 25 anni È andato al Bereta Handball Club Si trova a Santander e Femminilità d’argento in onore di quella divisione.

“L’esperienza in Italia è stata fantastica A tutti i livelli. Abbiamo lottato per il terzo e quarto posto. Siamo andati in semifinale e abbiamo perso contro i campioni in carica della Salerno. Il terzo e il quarto posto non sono stati giocati, e siamo in quella posizione da quando siamo entrati al quarto posto in classifica. Comunque Questa è una buona stagione per una squadra che è salita alla massima serie. Personalmente ho preso tutta l’esperienza sportiva da lì e penso che sia andata dal basso verso l’alto, è finita come ci aspettavamo e ha lottato per il primo posto “, ha detto. Arbitro.

Per gentile concessione: Louis A. Laporte

La squadra di pallamano Bereta alla sua prima partita di precampionato

Dal giocare nell’ambiente locale, all’andare a farlo con impegno a tempo pieno in Europa, presso l’Associazione bancaria e a Laiwa, Modernell ha rapidamente osservato i progressi: “Ho visto evolversi il gioco e la maturità decisionale. Un’esperienza internazionale ti permette di crescere come giocatore. Penso di aver lavorato su alcuni aspetti della tecnica e non ne avevo bisogno in Uruguay perché conoscevo molto i giocatori avversari. Sarà importante per questa nuova esperienza, non conosco nemmeno le squadre al suo interno”, ha detto.

“La società è molto buona, l’infrastruttura è la stessa che ho visto in Italia, i migliori 40×20 (palestre con quelle misure) e ci si allena tutti i giorni. Per ora alleniamo il corpo e il campo. Poi, con le gare, gli allenamenti sono distribuiti. , Durante questi dieci giorni in cui sono stato in Spagna, la dirigenza e il team sono stati molto attenti a farmi sentire a mio agio “, ha spiegato.

“Penso che questo campionato sia un po’ più alto del primo italiano” Per questo ho deciso di cambiare. Volevo solo mettermi alla prova in un’altra posizione e crescere un po’”, ha aggiunto.

La sua nuova squadra ne ha firmati tre per la stagione 2020-2021. Ha segnato un altro gol di Madrid, Carlotta Gonzalez e Jessica Romero, l’organizzatore perfetto per l’Argentina, il compagno di stanza dell’Uruguay.

Per gentile concessione: Louis A. Laporte

Moderno sulla rampa

“Il club sta lavorando molto, Le aspettative possono sempre scontrarsi con la promozione in massima categoria come prima del girone. Il campionato inizia il 19 settembre e si gioca in quattro squadre da 14 squadre ciascuna. Sono molto entusiasta di questa nuova sfida e non vedo l’ora che inizino i giochi. “

Oltre alle funzionalità del tuo nuovo team, Ad ottobre, l’Uruguay giocherà il Campionato Centro-Sudamericano in Paraguay, che distribuirà tre posti alla Coppa del Mondo. Si svolgerà a dicembre in Spagna. Angel non partecipa ai Mondiali dal 2011.

“Sono stato convocato per la selezione nominata da Leonardo Funnels qualche mese fa. Mi sono allenato con la squadra fino a quando sono arrivato qui. La lista definitiva non c’è ancora. Ho detto che abbiamo quattro portieri, ho una buona concorrenza, ma Spero di essere in nazionale“, Progresso.