Aule di proiezione sociale e culturale: uno spazio di espressione e dialogo

Laura Pérez è l’ultima vincitrice di UCOpoéticail concorso che “mi ha permesso Superare l’umiltà nel mostrare ciò che scrivo» Anche se « il vero premio è viaggia verso Cordova Una settimana con quattro amici Finiranno per diventare grandi amici. È lì che trascorri le tue giornate Laboratorio di creatività di Javier FernandezImpari, scrivi, ti chiedi, soffri, cancelli e scrivi ancora finché non trovi qualcosa di simile a quello che volevi dire. Non ricordo di aver imparato così tanto in così poco tempo prima.. “Ha cambiato il mio modo di scrivere, leggere ed essere”, dice.

Per Perez“Collettivo e formativo” è la cosa più interessante di questo invito. “Per me scrivere è sempre stato qualcosa che facevo intimamente, con la porta della camera da letto chiusa. Non potevo immaginare quanto fosse davvero uno spazio di dialogo Scambiare opinioni. Durante il Laboratorio di Creatività si crea uno spazio in cui si possono costruire questi ponti, dove entrambe le voci si nutrono, crescono e si trasformano nella realtà dell’incontro. Mi emoziona ancora“, identificare.

«Mi sembra che UCOPoética non solo sia meravigliosa, ma anche tanto necessaria. È un modo per dare spazio e tempo a nuove voci, è un modo per conoscerle, per prendersi cura di loro mettendole in discussione e per incoraggiarle a continuare a cercare un modo per trovare qualcosa di simile a ciò che vogliono dire.

Perché “purtroppo è normale che provenga dagli spazi e dai contesti in essi contenuti Scrivere poesie è una cosa minoritaria, rara e un po’ eccentrica», Pérez dà più valore a UCOpoética, per questo non smette mai di incoraggiare tutti a partecipare. “E soprattutto incoraggiati a scrivere!” consigliare.

Lola Molina, del corso di fotografia

IL La prima esperienza di Lola Molina con un corso di fotografia a… Università di Cordova Era uno studente A Corso Adobe Photoshop Lightroom a giugno 2015. “È stato insegnato da Pedro Sepulveda, che si è preso cura di spiegare come maneggiare e utilizzare lo strumento. Nel 2021 ho chiamato nuovamente per interessarmi ai loro workshop, già studente del corso di laurea in Management Culturale. Mi è stata offerta la possibilità di far parte del comitato consultivo di classe. Faccio fotografia dal ’92 e così via È un onore far parte della classe.“, lui spiega.

Molina lo spiega nel capitolo “Vengono offerti alcuni workshop in cui potrebbero essere richieste conoscenze di basema la maggior parte è aperta a chiunque sia interessato a imparare la fotografia, indipendentemente dall’esperienza fotografica.

Per Molina la cosa interessante del corso è che “offre di tutto, dalla possibilità di iniziare nel mondo della fotografia alla possibilità di creare… Una varietà di workshop sulla macrofotografia, light painting, street photography, fotografia notturna o sviluppo analogico.

Questo è il modo in cui vengono insegnati Workshop introduttivi sulla fotografia e sugli strumenti di editing. Workshop su generi fotografici come quelli che ho citato prima e attività svolte in concomitanza con altri corsi, come i workshop tenuti ad ottobre con il corso di Perfezionamento Didattico.

Per Lola Molina, Le attività di fotografia di strada e di fotografia notturna “sono le mie preferite”, identificare. Tuttavia, l’Aula Fotografia è, ovviamente, aperta a tutta la comunità universitaria. “Che conoscano o meno la fotografia, sono sicuro che ci sarà un workshop che apprezzeranno e i compagni di classe hanno messo molta dedizione e cura in tutte le attività, quindi sarà sempre un’esperienza positiva.” Conferma.

Javier Morales, coordinatore del corso di teatro

Javier Morales È sempre stato interessato al teatro, quindi 8 anni fa, quando lui e due amici hanno visto un poster nella biblioteca di Rabanales, hanno deciso di iscriversi al corso del Teatro Rafael Álvarez el Brujo, che ora coordina. «Eravamo al primo anno di gare ed è stata una grande opportunità Ricordarci di incontrare nuove persone fuori dai confini della nostra laurea.

“Non è necessario avere alcun tipo di formazione preliminare. Tutti gli attori e le attrici, oltre al team artistico e di regia Totalmente amatoriale. Questo ci permette di lavorare in modo informale, lontano dalle rigidità e dai vincoli che spesso caratterizzano i prodotti più professionali. Certo, è sempre richiesta serietà e impegno in quello che si fa, ma la nostra priorità non è solo il lavoro teatrale; divertirsi“, Punti salienti.

“Secondo te,”Le aule sono un motore essenziale del dinamismo della vita sociale e culturale Membri della comunità universitaria e svolgono una missione strategica per trasferire la cultura universitaria al di fuori dell’università. Nel caso di un corso di teatro in particolare, soprattutto Lavorano in ambienti esterni all’università e in collaborazione con altre istituzioni. “Partecipare come attore ad uno spettacolo è una cosa davvero speciale, senti la magia del teatro e la complicità del pubblico. La regia prepara ogni macchinario e, quando arriva il momento critico, senti come tutto si incastra e funziona. D’altra parte penso che la cosa più interessante sia quando lavoriamo in collaborazione con altre istituzioni. “È un modo per nutrirci personalmente, affinché il nostro lavoro vada un po’ oltre il pubblico che copriamo da soli.”

Brenda Romero, dal cinema

A Brenda Romero, lezione di cinema Gli è sembrata “un’iniziativa molto necessaria per la comunità universitaria, perché rappresenta uno spazio di conforto per gli studenti di cinema e ovviamente per quegli studenti che, pur studiando altre professioni, si sentono attratti dalla settima arte e forse non uno ‘spazio dove possono condividere i loro interessi.’” Romero si è sentito attratto dalle attività, dalla vicinanza e dal desiderio espresso da Victoria Aranda e Tania Padilla, le insegnanti del corso di cinema.

La sala cinematografica è “A Uno spazio che propone attività attraverso le quali gli studenti di cinema possono esprimersi e ampliare la propria formazione O semplicemente divertirsi, ma è anche un’iniziativa che vuole proprio avvicinare il cinema a tutte le persone che non lo hanno presente nella loro vita quotidiana. “È un luogo in cui chiunque può partecipare e divertirsi, che sia uno studente di cinema o meno”, sottolinea Romero, che insiste sul fatto che Le lezioni di proiezione sociale e culturale migliorano le attività Che “va oltre l’ambito puramente accademico e propone alternative di intrattenimento, all’interno della comunità accademica, legate alla diffusione della cultura”.

Il corso di cinema, nello specifico, offre possibilità Scopri di più sul settore o amplia la tua formazione Implementazione accademica, ad esempio, pratiche curriculari all’interno della sala cinematografica.

aula Promuove attività molto diverse, come il Film Forum, e corsi in collaborazione con Cineteca andalusaOppure conferenze o incontri con specialisti del settore cinematografico. Inoltre, è molto attivo sui social network, dove si possono trovare recensioni di film e serie, consigli o argomenti contenenti informazioni relative all’industria cinematografica.