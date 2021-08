Aumentano gli switch di elettricità in Spagna: quali fattori influenzano il prezzo

Il prezzo dell’elettricità ha registrato cinque massimi storici consecutivi questa settimana. qualcosa di storico. Ma per il male. Questo giovedì, il ministro per la trasformazione ambientale, Teresa Ribera, ha riconosciuto la capacità limitata del governo di fare qualcosa a breve termine. Fattori esterni influenzano gli aumenti e ti aspetti che rimangano giorni, settimane e mesi. L’elettricità avrà molto di cui parlare.

Ma perché splende la luce? I prezzi standard in questi giorni sono i prezzi di mercato all’ingrosso. Si tratta della cifra che pagano i marketer, ovvero le aziende che forniscono elettricità alle abitazioni che pagano la bolletta. Il prezzo è determinato da un’asta cieca giornaliera. L’offerta dei marketer determina cosa vogliono comprare e cosa sono disposti a pagare; I produttori dicono quanta energia vendono ea quale prezzo. L’OMIE (l’operatore del mercato energetico iberico, che gestisce i mercati di Spagna e Portogallo) si unisce ai due e l’importo risultante è un importo fissato a intervalli di 24 ore il giorno successivo.

L’energia risultante generata è chiamata miscela elettrica. Dalle fonti rinnovabili e dalle centrali nucleari alle centrali termiche a carbone o agli impianti a ciclo combinato va lì. Questi ultimi utilizzano combustibili fossili e, quando è necessario produrre l’energia elettrica necessaria in un determinato momento, ne aumentano il prezzo.

Infatti, l’aumento dei prezzi nel mercato all’ingrosso dell’energia elettrica è dovuto a diversi fattori, tra cui la forte rivalutazione del gas naturale sui mercati internazionali, l’aumento del mercato dell’anidride carbonica e l’aumento dei prezzi di mercato. È aumentato di oltre il 100% in soli sei mesi.

A tutto questo si aggiunge l’aumento delle temperature che supereranno i 40 gradi centigradi in varie parti del Paese, provocando una ripresa della domanda.

Quanto durerà ai suoi massimi livelli? I mercati dei futures prevedono che la luce rimarrà costosa per molto tempo. Anche se parlare di limiti di prezzo è un’altra cosa, come questa settimana. L’ondata di caldo ha contribuito a ciò, poiché porta a una maggiore domanda per l’uso dell’aria condizionata e, allo stesso tempo, i venti più bassi portano a una minore produzione di energia eolica. L’attuale serie positiva potrebbe essere interrotta questo sabato, poiché un calo della domanda industriale nei fine settimana favorisce i prezzi più economici. Ma se il caldo continua, non è escluso che lunedì il mercato torni ai suoi vecchi modi e tocchi nuovamente i massimi.

Aumento in estate e inverno

Estate e inverno due volte quando il prezzo dell’elettricità aumenta. È tipico, da un lato, che il consumo sia più elevato, oltre ad altri fattori come la combinazione delle condizioni meteorologiche, che influiscono sulla produzione di energia.

Come possiamo vedere, negli ultimi tre anni abbiamo avuto un prezzo medio più basso in inverno per due anni e in estate per un anno. Se ci guardiamo, i dati di dicembre e gennaio 2016-2017 sono straordinariamente alti, a causa delle temperature più basse e dell’aumento dei consumi.

Guardando i numeri, possiamo concludere che, in generale, anche se non accurato, la risposta a quando l’elettricità è più economica sarà l’inverno per la maggior parte del tempo. Tuttavia, dobbiamo prendere in considerazione un effetto importante.

Come abbiamo recentemente menzionato sullo stesso sito, c’è un aumento generale dei prezzi per il mercato elettrico spagnolo. In altre parole, l’andamento dei prezzi dell’energia elettrica è stato uno degli aumenti significativi degli ultimi anni. Questo è qualcosa che possiamo apprezzare anche con i numeri che abbiamo visto.

Ciò significa che se si calcola che l’estate si verifica dopo l’inverno durante un anno solare, l’estate è naturalmente più costosa per la maggior parte del tempo. L’effetto generale dell’aumento del prezzo dell’elettricità nel tempo è dovuto al fatto che l’inverno è nella maggior parte dei casi un po’ più economico.

Creare una società pubblica è la soluzione?

Nel suo intervento, la vicepresidente ha aperto le porte alla costituzione di una società pubblica per la gestione delle concessioni idroelettriche che saranno liberalizzate, al fine di ridurre la tariffa dell’energia elettrica. Pertanto, ha indicato che ci sarebbe la possibilità “di ottenere tutta l’energia idroelettrica attraverso un diverso sistema di concessione o tramite una società pubblica al momento del rilascio delle concessioni idroelettriche, consentendo l’intervento o l’agevolazione di un altro metodo di fornitura di energia”.

Venerdì il Light stabilisce il quinto record consecutivo e Ribera prevede di rivedere le tariffe.

Tuttavia, ha sottolineato che l’aumento dei prezzi dell’elettricità nel mercato all’ingrosso “non ha un impatto significativo sui consumatori locali” e ha osservato che il governo ha già adottato misure per abbassare la bolletta, come la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto.

(tratto da EL Correo)