Aumento delle azioni di Coinbase sullo scambio di criptovalute: come acquistarle dall’Argentina

IL procedure nello scambio di criptovalute valuta Giovedì sono aumentati del 9% nel trading after-hour. Questo perché la società ha superato le previsioni di fatturato e ha registrato una perdita inferiore al previsto nel primo trimestre dell’anno.

I ricavi sono diminuiti del 34% su base annua, ma sono riusciti a superare le aspettative degli analisti del 18%, a 772,5 milioni di dollari. La perdita netta si è ridotta a 79 milioni di dollari, il 76% in meno rispetto alle previsioni Dagli analisti $ 330 milioni secondo i dati di fatto stabilitoRispetto ai 429,7 milioni di dollari dell’anno scorso.

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha annunciato la notizia sulla chiamata agli utili

Su base azionaria rettificata utilizzata a Wall Street, la società ha perso 34 centesimi, meno del previsto $ 1,45. Inoltre, i costi operativi sono stati quasi dimezzati a $ 896,4 milioni, poiché la società ha licenziato 950 dipendenti, o il 20% della sua forza lavoro, a gennaio e ha ridotto la sua impronta immobiliare, ha dichiarato il CEO Brian Armstrong durante la chiamata agli utili.

D’altra parte, la base di utenti dell’exchange è cresciuta del 14,3%, mostrano i dati FactSet, come ad esempio Il mercato delle criptovalute sta iniziando a riprendersi dal disastro del 2022 . Ma i nuovi clienti non sono stati sufficienti a compensare l’incredibile calo del 53% del volume delle transazioni su base annua, a 145 miliardi di dollari. Anche le attività sulla piattaforma sono diminuite del 49% a $ 130 miliardi poiché il mercato delle criptovalute si è ridotto del 30%, secondo CoinGecko.

L’incertezza normativa ha spinto Coinbase a cercare opportunità commerciali all’estero e martedì ha lanciato Coinbase International Exchange con sede alle Bermuda. Una nota di giovedì dell’analista di Needham John Todaro ha stimato che lo scambio potrebbe generare entrate da $ 30 milioni a $ 200 milioni all’anno.

La società si concentra su clienti istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, Offre contratti future perpetui per il trading di Bitcoin ed Ether . Mentre la borsa nazionale si rivolge principalmente ai clienti al dettaglio, con transazioni istituzionali che rappresentano solo il 6% del totale, tali transazioni hanno rappresentato l’86% del volume nel periodo recente.

È stata una settimana intensa per l’unica società di criptovalute quotata in borsa negli Stati Uniti. Insieme al nuovo capitolo internazionale, la Corte d’Appello Federale del Texas ha ordinato alla Securities and Exchange Commission di rispondere alla petizione valuta Per l’agenzia per chiarire le regole per le risorse digitali e le criptovalute. La vittoria è scarsa, poiché è improbabile che la SEC crolli senza combattere.

valuta Il CFO Alicia Haas ha dichiarato durante la chiamata giovedì che sta “cercando costantemente di diversificare le entrate” come un modo per proteggere l’azienda in potenziali azioni normative.

costi organizzativi Potrebbe anche diventare una responsabilità nei prossimi trimestri mentre continua la lotta con la Securities and Exchange Commission. Sebbene la maggior parte degli esperti ritenga che il regolamento consentirà a Coinbase di guadagnare quote di mercato, l’incertezza che coinvolge i futuri quadri normativi e le attuali normative SEC attraverso l’applicazione potrebbe portare a costi di contenzioso potenzialmente più elevati, afferma il comunicato. E-mail dichiarazione. .

Coinbase ha anche annunciato mercoledì che smetterà di emettere nuovi prestiti attraverso il Coinbase Borrow Program, come fanno gli utenti Potresti ottenere fino a $ 1 milione usando Bitcoin come garanzia . “Non vi è alcun impatto sui prestiti dovuti ai clienti”, ha affermato la società in una dichiarazione inviata via e-mail. Non ha rivelato il numero di utenti del programma.

Come acquistare azioni Coinbase dall’Argentina

Nel Argentina C’è la possibilità di acquistare azioni di società straniere come valuta. IL CedriStrumenti finanziari offerti da varie piattaforme nel paese, rappresentano parti di azioni estere, ma sono quotate localmente, sia in pesos che in dollari, e sono legate allo sviluppo del dollaro CCL.

Coinbase Cedears può essere acquistato sulle piattaforme Come Ual, Banza, Cocos Capital e altri. Per fare ciò, una persona deve registrarsi presso uno di essi, trasferire i pesos necessari per ottenerli e seguire i passaggi per diventare proprietario di questi gadget. Quindi, quando lo ritiene opportuno, l’utente può vendere i Cedears e riavere indietro i pesos.

Va notato che gli investimenti in Cedears comportano rischi elevati e possono portare profitti a lungo termine. Gli specialisti raccomandano che per riscuotere gli affitti ci si dovrebbe concentrare su quei Cedears compatibili con aziende forti con una lunga storia che distribuiscono utili tra i propri azionisti. Nel caso valutaLa società mostra segni di miglioramento ma fa ancora affidamento su asset altamente volatili. Per questo motivo, si segnala che prima di investire nella società, viene effettuata un’analisi della sua posizione attuale e del tempo che potrebbe essere necessario per ottenere profitti.

* Con informazioni da stato unito.