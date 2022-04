Aurora Cardenas: Cosa sta facendo la nuova fidanzata? Di Christian Nodal | immobiliare | Celebrità dal Messico | nnda-nnlt | Fama

Cristiano Nodale Ha concluso la sua relazione con Belinda Alla luce delle loro azioni non si torna indietro. L’interprete, originario di Kapurca, sembra invece continuare la sua vita personale e professionale. Mentre continuava il suo “Forajido Tour”, un pioniere della musica regionale messicana è stato avvistato con più di una bellissima giovane donna, una situazione che ha portato i suoi fan a credere che fosse pronto per una nuova relazione.

Come prova che Belinda In passato, il cantante di “Non siamo e non saremo” ha rimosso i tatuaggi che aveva in onore dell’attrice messicano-spagnola. La parola “Billy”, che era vicino al suo orecchio, l’ha trasformata nelle quattro forme del mazzo di carte. Così, è stato rivelato dal tatuatore che ha eseguito la trasformazione del tatuaggio.

Inoltre, Nodal ha trasformato il tatuaggio che aveva con un look Belinda Sul petto in un enorme teschio piumato. In questo modo cerca di chiudere il cerchio del corteggiamento con l’interprete di “Sapito”, che ha fatto lo stesso anche con i tatuaggi in onore del suo ex fidanzato.

Christian Nodal ha deciso di trasformare la parola “Billy” nelle quattro forme di un mazzo di carte (Foto: Rafael Valdez Tattoo/Instagram)

Christian Nodal ha trovato un nuovo amore?

Qualche settimana fa, Christian Nodal è stato arrestato in un ristorante di Los Angeles con Una bionda colombiana di nome Mariana RiosQuindi, ha iniziato a ipotizzare che il modello erotico e il creatore sarà la scelta di Sonoran per continuare la sua vita amorosa. Tuttavia, le foto recenti in cui è stato registrato Nodal confuteranno questa ipotesi.

A Tabasco, l’11 aprile, è stato affiancato da un’altra bella donna, ma questa volta con i capelli neri che porta il nome Aurora Cardenas. Influencer InstagramCon quasi 100.000 follower, mostra la sua bellezza e il suo gusto per la moda. Tuttavia, questa non sarebbe l’unica attività di una possibile nuova invasione del dogma cristiano.

Cosa fa AURORA CÁRDENAS? La ragazza con cui è stato visto Christian Nodal

Secondo le sue pubblicazioni, Aurora Cárdenas è una messicana dedicata al mondo immobiliare e al settore immobiliare. Ha conseguito master in vendite globali e diplomi di specializzazione in strategie immobiliari e di vendita, oltre ad essere riconosciuta da alcune aziende come una delle aziende più vendute negli anni successivi.

Cardenas è anche l’amministratore delegato di I Did It For You e ha oltre 10 anni di esperienza nel settore immobiliare, motivo per cui si ritiene che il cantante di “Los besos que te di” l’abbia incontrata quando voleva acquisire una proprietà e da lì inizia il riavvicinamento tra i due.

Al momento, nessuno dei due ha fornito indicazioni sui propri social che aiuterebbero a confermare o smentire ogni possibilità di corteggiamento. Dovremo dare tempo al tempo.