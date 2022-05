Austin St John, l’originale “Power Ranger” rosso accusato di frode su COVID-19 | persone | intrattenimento

Austin San Giovanniun rappresentante di 90 che brillava di successo programma televisivo Potente Power Ranger Morphinè stato appena accusato di perpetuare a Un piano per frodare il governo degli Stati Uniti di soldi Legge CARESchi ha concesso indennità di disoccupazione per lui Corona virus.

San Giovannichi gioca Power Ranger rosso Nello spettacolo da cui è stato trasmesso 1993-1995era uno dei 18 accusato di presentare domande fraudolente di prestiti da Programma di protezione dei pagamenti (PPP) originariamente progettato per le piccole imprese per mantenere i propri dipendenti sul libro paga, trasformandoli in maestri di sistema.

San Giovanni che Il vero nome è Jason Geiger Secondo un rapporto di ABC News, Hanno ottenuto oltre $ 400.000 in prestiti fraudolenti E trasferito a un altro imputato, non per utilizzare i prestiti come previsto. Entrambi gli imputati sono a faccia in su 20 anni di carcere.

Austin St. John, noto come Red Power Ranger, al Comic Con Ecuador 2021. Foto: Michele Sanchez. Foto: l’universo

Nominato dal Ministero della Giustizia Michael Hill e Andrew Moran sono i presunti leader del piano. “Si sostiene che Complici di Soldiers Hill Per utilizzare un’attività esistente o creare una società per richiedere fondi PPP”, ha condiviso l’ufficio in una dichiarazione.

“Una volta che è stato reclutato, lo è presumibilmente Moran ha assistito i suoi partner nel processo di candidatura, compresa la produzione di documenti giustificativi e la presentazione della domanda tramite portali online. “

Lo affermano gli atti del tribunale St. John ha dirottato $ 421.000 in prestiti PPP Ottenuto fraudolentemente Sul conto bancario di Hill. In totale, gli imputati hanno affermato Monumento al governo da 3,5 milioni di dollari. Gli avvocati di John, Hill e Moran non hanno risposto alla richiesta di commento di ABC News.

San Giovanni, 47 ripetere il turno in diverse sequenze Power Rangers Nel corso degli anni, anche di recente come ospite nello show televisivo 2020 Power Rangers Bestia Morphers.

Il Legge CARESche era stato precedentemente emanato L’ex presidente Donald Trump nel marzo 2020creato nella parte A Programma di prestito per piccole imprese 669 miliardi di dollari, noto come Programma di protezione dei pagamenti, per aiutare le aziende che lottano per retribuire i lavoratori durante la pandemia di COVID-19. Il secondo round del PPP Scaduto a maggio 2021.

Il Dipartimento di Giustizia elaborato Centinaia di milioni di dollari in sospetta frode in PPP Dalla creazione del programma.