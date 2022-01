Australian Open 2022: The Australian Open, Day 6 Live: partite di tennis e risultati di oggi

ilun Giorno 6 degli Australian Open 2022 Ci mette sulla seconda pista da grandi nomi della squadra maschile come Daniel Medvedev e Stefanos Tsitsipas. Anche questo sabato, 22 gennaio, gli spagnoli hanno un appuntamento sulle piste del Melbourne Park Roberto Bautista e Pablo Andagar rispettivamente contro Taylor Fritz e Alex de Maior. La Marina ha già Pablo Carrillo, Paula Padusa e Rafa Nadal agli ottavi. Da parte sua, Felix Auger-Aliassime affronta Daniel Evans. La giornata si conclude alla Margaret Court Arena con un match tra Andrei Rublev e Marian Cilic.

Nel box delle donne Aryna Sabalenka, n. 2 al mondo, misurata da Marketa Vondrousova. Concluderanno oggi Iga Swiatek contro Daria Kasatkina alla Margaret Court Arena e Sorana Crstea contro Anastasia Pavliuchenkova alla Rod Laver Arena.

I risultati della sesta giornata di apertura dell’Australia

Daniil Medvedev (2) – Van de Zandschulp Boutique, 6-4, 6-4, 6-2 (Finalizado)

Taylor Fritz (20) – Roberto Battista (15), 6-0, 3-6, 3-6, 6-4, 6-3 (finiti)

Stefanos Tsitsipas (4) – Benoit Pierre, 6-3, 7-5, 6-7, 6-4 (finito)

Daniel Collins (27) – Clara Towson, 4-6, 6-4, 7-5 (finito)

Maxime Creasy – Christopher O’Connell 6-2, 6-7, 6-3, 6-2 (finito)

Felix Auger-Aliassime (9) – Daniel Evans (24), 6-4, 6-1, 6-1 (fine)

Elise Cornet – Tamara Zidancic (29), 4-6, 6-4, 6-2 (fine)

Arina Sabalenka (3) – Marketa Vondrosova (31), 4-6, 6-3, 6-1 (Finale)

Kaia Kanepi – Madison, Inghilterra, 2-6, 6-2, 6-0 (Vinalezado).

Simona Halep (14) – Danka Kovinic 6-2 6-1 (Vinalezado).

Elise Mertens (19) – Zhang Shuai 6-2 6-2 (Finalizado)

Australian Open, Day 6 Live: partite e risultati

9:30 in gioco Angar – Maior (2-1)

Buona reazione di Andjar. Counterbreaking per neutralizzare il vantaggio del tuo avversario. Poi ha vinto la partita con il suo servizio.

9:22 In gioco Anjar – Mayar (0-1)

Il match tra Pablo Andagar e Alex de Maior è già a rischio. L’australiano ha iniziato con un break ed è in testa.

9:12 Maxime Crissy Medvedev concorrente prximo

L’avversario di Medvedev, Maxime Crissy, sarà agli ottavi di finale. Il finalista dell’ultimo Melbourne Summer Group ha sconfitto Christopher O’Connell 6-2, 6-7, 6-3, 6-2.

9:05 Auger Eliassim calpesta Evans

Il canadese è già al secondo turno. Non ha avuto problemi a battere Daniel Evan che ha vinto in tre set: 6-4, 6-1, 6-1.

20:58 GIOCO Auger-Aliassime – Evans (6-4, 6-1, 4-1)

Al-Kindi continua con un passo deciso in questo terzo gruppo. Sta per chiudere la partita sulla corsia preferenziale. Aggiungi una nuova pausa per inviare già 4-1.

8:45 Tsitsipas gioca una partita che non ha vinto

Bayer può premere. I doppi falli del francese danno tre break Tsitsipas. La prima l’ha mandata in lunetta per vincere la partita 6-3, 7-5, 6-7, 6-4. Fritz, che ha battuto Bautista, sarà il prossimo avversario di Tsitsipas.

8:40 IT JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 7-5, 6-7, 5-4)

Gioco per Tsitsipas. Il greco è riuscito a salvare il servizio nonostante l’impianto abbia subito un nuovo fallo di rovescio.

8:36 IT JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 7-5, 6-7, 4-4)

pari nel quarto girone. Entrambi i tennisti mantengono il servizio. Il greco non sembra a suo agio.

8:32 IN GIOCO Auger-Aliassime – Evans (6-4, 6-1, 0-0)

Felix Auger-Aliassime Gioca il pass per gli ottavi di finale. Il canadese ha concluso il secondo set sulla corsia preferenziale.

8:25 Medvedev risolve il processo per raggiungere gli ottavi di finale

il Il numero 2 al mondo è già agli ottavi. E il tennista russo non ha avuto bisogno di lavorare sodo per battere l’olandese Bottici van de Zandschulp. E sacrificare i due break dei due set realizzati nel terzo set dei primi due set. E nel terzo dopo aver avuto qualche difficoltà a tenere la prima di servizio, non ha più avuto problemi a chiudere il match.

8:13 Nuova polemica da Kyrgios dopo uno spettacolo pubblicitario: “Dopo che ne hanno ricavato la carne macinata, ci hanno minacciato…”

australiano Nick Kyrgios lo ha confermato dopo aver vinto il secondo round Dal metodo del doppio agli Australian Open con il connazionale Tanasi Kokinakis sui croati e candidati di testa Mate Pavic e Nikola Mektic, allenatore e allenatore dei Balcani lo minacciarono di Iniziare una rissa per colpire inavvertitamente i suoi discepoli con una palla durante la collisione.

8:11 IT JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 7-5, 6-7, 0-0)

Cravatta del coniuge. Il francese si impone il quarto set dopo aver approfittato degli errori di Tsitsipas in questo girone.

8:10 IT JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 5-7, 6-6)

va a Terzo set da pareggio. Il greco non è nel suo momento migliore della partita. Vedremo se Paire ne trarrà vantaggio.

7:57 Batista perde contro Fritz

Un doppio fallo ha chiuso la partita a favore dell’americano (19 ace e 73 punti vincenti). che entra per la prima volta negli ottavi di finale del Grande Slam. Bautista, che ha vinto cinque dei suoi precedenti sei incontri con Fritz, è stato irregolare durante la partita e problemi con il suo servizio lo hanno lasciato senza opzioni.

7:56 in una partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 3-5)

Ball match per Fritz. L’americano flirta con il pass per gli ottavi di finale.

7:51 in una partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 3-5)

Gioco in bianco per Fritz. Bautista deve bloccare il servizio per trovare il resto per sopravvivere alla partita.

07:48 & Jogo Medvedev – Van de Zandschulp (6-4, 6-4, 0-0)

Medvedev Si prende di nuovo una pausa, nel terzo inning, per segnare il secondo inning.

7:47 nella partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 3-4)

Bautista ha parato 0-30 contro. Con due buoni servizi, ha fatto sbagliare il suo avversario prima di chiudere con un colpo di testa.

7:44 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 2-4)

Gioco in bianco per Fritz. Bautista non è riuscito a mettere in difficoltà gli altri.

7:40 in una partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 2-3)

Quando Bautista fa correre Fritz, ha tutto il vantaggio nel gioco. Lo spagnolo ha parato un break ball che avrebbe potuto essere decisivo nella partita.

7:35 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 1-3)

Fritz non si arrende. Ha segnato due buoni servizi e poi un facile errore di Bautista che ha colpito la palla in rete.

7:32 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 1-2)

Gioco in bianco per Bautista. dominante con trasmissione. Colpisce un ace e un paio di buoni servizi in cui Fritz non riesce a rimettersi in condizione di tenere la palla in gioco.

7:30 Partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 0-2)

A Fritz non è stata data scelta con la trasmissione. Lunghi scambi di colpi a favore di Bautista, che ha saputo muovere l’avversario fino a pareggiare il colpo vincente. Questo potrebbe essere il modo per cambiare questa situazione.

7:25 in gioco Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 0-1)

Fritz inizia il set finale con una pausa. Il giocatore americano, che non ha mai superato il terzo turno in uno dei tornei maggiori, ha preso in mano il match in quegli ultimi due set. Solido dal fondo della pista, acquista fiducia.

7:20 IT JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 7-5, 0-0)

Con più problemi rispetto al primo set, Tsitsipas prende anche il secondo set.

7:12 in gioco Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-6, 0-0)

Fritz Non fallire con la trasmissione. Porta il gioco a Quinto gruppo Dopo la palla di Bautista è sparita da tempo.

7:12 in gioco Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 4-5)

Fritz Ha continuato a servire e anche Bautista. L’americano ha una scelta Ora chiudi le maniche con il tuo servizio.

7:07, Jogo Medvedev – Van de Zandschulp (6-4, 0-0)

Il primo gruppo di Medvedev. Ha dovuto salvare un break ball (30-40) nel decimo inning. Dopo aver fatto ciò, la trasmissione diretta funziona per registrare il set iniziale.

7:05 nella partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 3-4)

Nuovo Fritz Break. E Bautista gli ha dato la possibilità dopo aver sbagliato un tiro relativamente facile per mandarlo a lato. Ci sono già quattro partite consecutive che il giocatore ha vinto sul resto.

7:04 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 3-3)

Bautista reagisce ancora. Prendi un’altra pausa. Siamo in un gruppo in cui i tennisti hanno difficoltà a mantenere il servizio.

7:00 Nadal vs Mannarino all’alba

Noi abbiamo già Orario della settima giornata degli Australian Open.All’una di notte, Paula Badusa Salta su Rod Laver per affrontare Madison Keys. Al termine di questo duello, la partita si giocherà tra Barbora Krezhikova e Victoria Azarenka. Dopo, Nel terzo turno, Rafa Nadal contro Adrian Mannarino, intorno alle 4:00.. Un’ora dopo, più o meno, giocheranno Alexander Zverev e Denis Shapovalov. Paolo Carrillo Chiusa oggi, già sabato mattina (verso le 10:30) alla Rod Laver Arena contro Matteo Berrettini.

6:56 in una partita Bautista-Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 2-3)

Fritz si rompe di nuovo. Ha avuto tre break (0-40) e ha preso il secondo per tornare in vantaggio.

6:55 in Play O’Connell – Chrissy (2-6, 0-0)

La quarta partita che abbiamo in palio è contro Christopher O’Connell Maxime Creasy. Al momento, gli americani dominano.

6:52 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 2-2)

Fritz Approfitta del quarto set. Ho avuto una pausa nella prima partita. Bautista ha fatto lo stesso nella quarta partita. Dopo aver atterrato 40-15, lo spagnolo non ha gettato la spugna e la sua mano destra è buona Aveva tre palle break. Nel terzo inning, dopo aver difeso dal fondo del campo, ha colpito un altro buon dritto per fare il break.

6:42 Halep non si è ancora arreso sul set in Australia; Il ritorno di Sabalenka

romano Simona Halep (14) Si è qualificato agli ottavi di finale battendo il Montenegro Danka Kovinic 6-2, 6-1; Mentre l’Arena bielorussa Sabalenka (2) ha continuato una nuova rimonta Per battere la ceca Marketa Vondrosova (31) per 4-6, 6-3, 6-1.

Halep, che finora nel torneo è andato avanti senza perdere un set, ha superato il montenegrino Kovenic e ora dovrà affrontare Elise Cornet, che ha sconfitto la slovena Tamara Zidansek (29). Sabalenka sarà misurato Kaya Kanebi Dopo essere stata eliminata a livello nazionale, Madison Inglis ha chiamato 2-6, 6-2, 6-0.

Danielle Collins (27) ha battuto la 19enne danese Clara Towson per 4-6, 6-4, 7-5.. Il suo prossimo avversario sarà il belga Elise Mertens (19), che ha battuto il cinese Shuai Zhang con un irrecuperabile doppio 6-2

6:40, Khoigo Medvedev – Van de Zandschulp (1-1)

L’ATP n. 1 è già alla Margaret Court Arena.

6:35 EN JUEGO Tsitsipas – coppia (6-3, 0-0)

Stefanos Tsitsipas ha appena segnato il primo set in un duello con Paire.

6:30 a Play Bautista – Fritz (0-6, 6-3, 6-3, 0-0)

Roberto Battista Ha battuto la ciambella del primo set e lo stesso nel secondo set. Ha appena vinto il terzo set dopo aver battuto Fritz nel nono gioco. La lingua spagnola va dal meno al più.

6:25 Sono terminate le sei partite del sorteggio femminile

Buongiorno, benvenuti al Day 6 degli Australian Open del 22 gennaio 2022. Nel tabellone maschile abbiamo in palio tutte le partite di questa mattina. Nella competizione femminile si sono già concluse sei partite con le vittorie di Sabalenka, Halep, Merten, Kanepi, Cornet, Collins.