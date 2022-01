Australian Open 2022: The Australian Open, Day One Live: partite di tennis e risultati di oggi

ilun La prima giornata degli Australian Open 2022 ci mette sulla strada giusta per diversi favoriti per il titolo. Nel tabellone maschile, Alexander Zverev affronta il connazionale Daniel Altmaier e Matteo Berrettini affronta Brandon Nakashima. In spagnolo, saltano sulle pendici del Melbourne Park Rafael Nadal di Marco Geron, Carlos Alcaraz Con Alejandro Tabello, Pedro Martinez davanti a Federico Delbonis, Paolo Carrillo Ante Toms Echevery, Feliciano Lopez Con John Millman e Carlos Taberner contro Dominic Kupffer e Jaume Munnar contro Aslan Karatsev.

Nel box delle donne Paola Badusa La recente campionessa WTA 500 a Sydney contro Agla Tomljanovic, Sarah Sorribes Con Kirsten Flipkens e Nuria Prrizas prima di Irina Bara e Cristina Boxa, dal primo, contro Alison van Uytvanck. Inoltre, giocano Ashleigh Barty e Naomi Osaka, Krejcikova, Jabeur, Kenin, Coco Gauff …

I principali risultati della prima giornata degli Australian Open

Carlos Alcaraz (31) Alejandro Tabello 6-2, 6-2, 6-3 (finito)

Rif Nadal (6) Marcos Giron 6-1, 6-4, 6-2- (finito)

Paolo Carrillo (19) – Toms M. Etcheverry 6-1, 6-2, 7-6 (fatto)

Mara Skari (5) – Tatjana Maria 6-4, 7-6 (finale)

Fiona Ferro – Elena Svetlina (15), 1-6, 6-7 (finite)

Belinda Bencic (22) – Kristina Mladenovic 6-4, 6-3 (finale)

Sarah Sorribes (32) – Kirsten Flipkens, 6-4, 6-1 (fatto)

Naomi Osaka di Camila Osorio, 6-3, 6-3 (Fatto)

Denis Shapovalov (14) – Laszlo Djeri, 7-6, 6-4, 3-7, 7-6 (finito)

Gael Monfils (17) – Federico Correa 6-1, 6-1, 6-3 (Fine)

Nuria Barezas – Irina Barra 6-3, 6-1 (finito)

Federico Delbonis – Pedro Martinez 6-7, 6-3, 4-6, 2-6 (finito)

Matteo Berrettini (7) – Brandon Nakashima 4-6, 6-2, 7-6, 6-3 (Fine).

Alison van Uytvanck – Cristina Boxa 6-3, 6-4 (finito)

Sebastian Korda – Cameron Norrie (12), 6-3, 6-0, 6-4 (finito)

Domenico Kupffer – Carlo Taberner 6-1, 3-6, 6-4, 6-1 (fatto)

Barbora Krejsikova (4) – Andrea Petkovic 6-2, 6-0 (Finale)

Australian Open, Day One Live: partite e risultati

9:20 in gioco Feliciano Lopez – John Millman (1-1)

Feliciano ha salvato due palloni dall’intervallo per evitare di iniziare il match in difficoltà.

9:10 In gioco Feliciano Lopez – John Millman

La partita tra Feliciano Lopez e John Millman inizia alla Margaret Court Arena. Lo spagnolo sta già aggiungendo la sua 20esima presenza consecutiva agli Australian Open.

9:05. Muguruza, 1:00

Abbiamo già gli orari per il secondo giorno. Garbi Muguruza gioca stamattina nel primo turno. All’1:00 è saltato alla Rod Laver Arena per affrontare Clara Burel. Intanto Roberto Bautista giocherà contro Stefano Trafaglia. Verso le 3.30 ha giocato Daniel Medvedev. Già al mattino avremo Kyrgios e Tsitsipas.

8:57 IN GIOCO Caruso- Kikmanovic (4-6, 2-6, 1-1)

Miomir Kikmanovic, che dovrà affrontare Djokovic quando si deciderà la lotteria, Ha visto come la partenza del suo connazionale dall’Australia lo abbia lasciato in coppia con Salvatore Caruso, 150° della classifica ATP, entrato come fortunato perdente della classifica precedente. È facile per Kikmanovic non perdere l’occasione ed entrare nel secondo turno.

8:53 in gioco Hanfmann-Kokinakis (6-4, 5-2)

Il tedesco ne approfitta nel match contro il locale Kokkinakis. Il vincitore di questa partita sarà il prossimo avversario di Rafael Nadal agli Australian Open.

8:40. Cosa ci aspetta: Willy, Zverev, Padusa…

La giornata degli Australian Open ci riserva ancora tante emozioni. In breve, salta in pista Jaume Munnar dal viaggio di Medria ad Aslan Karatsev. Avremo in gioco anche Feliciano Lopez contro John Millman. Verso le 10.30 sarà la volta dello scontro tra loro Alexander Zverev e Daniel Altmaier. Proprio quando la partita di Feliciano finisce alla Margaret Court Arena, tocca a lui Paola Badusa Ad affrontare Agla Tomljanovic.

8:30 Rafa Nadal: “Non credo che Djokovic sia l’unico ad aver sbagliato le cose”

il Pallarić si è detto stanco di rispondere alle domande sui serbi, ma non ha evitato l’argomento: “Una settimana fa, quando ho vinto il primo posto, ho detto che la giustizia ha parlato. Hanno detto che il visto era giusto ed equo. Ieri la giustizia ha detto qualcosa di diverso e non è mai andata contro la giustizia. Quello che penso sia l’ideale nel mondo dello sport è che i migliori giocano i migliori tornei. Il gioco di Lo. Djokovic sarebbe stato il migliore per tutti. Non posso dire di più perché ora la situazione è molto chiara”. Leggi tutta la conferenza stampa post-partita di Rafa Nadal qui.

8:20 Krejcikova arrasa a Petkovic

Barbora Krijsikova, la campionessa in carica del Roland Garros, ha sconfitto Andrea Petkovic 6-2, 6-0.

8:10 Vittoria laboriosa per Hubert Hurkacz

il Il polacco ha sconfitto Igor Gersimov 6-2 7-6 6-7 6-3 in 3 ore e 12 minuti di gioco. Il suo prossimo avversario sarà il francese Adrian Mannarino.

8:00 IN GIOCO Krejsikova – Petkovic (6-2, 1-0)

il Quarto classificatore Una delle favorite dalle donne ha avuto un buon inizio nella sua prima partita agli Australian Open. Il primo set è stato segnato e si è verificato un break all’inizio del secondo set.

7:50 Victoria Di Wang Anti john

giocatore di tennis La Cina ha appena terminato la partita contro Coco Gauff. Non ha avuto molti problemi per governare il passaggio al turno successivo con un punteggio di 6-4, 6-2. L’americano ha chiuso con 38 falli non forzati.

7:45 Djokovic, a Dubai e fuori dall’Australia, i prossimi tre anni

il Lo ha confermato il governo australianoAttraverso il Segretario dell’Interno Karen Andrews che DottJokovic non avrà la possibilità di ottenere un visto per i prossimi tre anni. Si conclude così l’avventura del serbo nei “Grandi Campionati”, che ha vinto nove volte, più di chiunque altro nella storia del torneo. il Il primo ministro di Nuance Scott Morrison Il suo collega ha detto che “La sanzione può essere ridotta se sussistono le condizioniSuccede per vaccinazione, cosa a cui il giocatore serbo non pensa ora. Mentre il serbo non ha esitato a fare foto con la folla al suo arrivo all’aeroporto di Dubi.

7:36 Sconfiggi Carlos Taberner

Carlos Taberner dice addio agli Australian Open. Ha perso contro Dominic Kupfer 1-6, 6-3, 4-6, 1-6. Lo spagnolo ha resistito al suo avversario nel terzo set dopo aver segnato il secondo set.

7:34 in gioco Wang Gauff (6-4, 4-0)

Coco Gauff, 18° nella classifica WTA, è in gioco nel suo match contro Kiang

7:30 in gioco Kupffer-Taberner (6-1, 3-6, 6-4, 5-1)

Carlos Taberner è l’unico spagnolo sulla strada giusta in questo momento. Kopefer si misura sulla pista 15. È complicato. Dopo aver vinto il secondo, ha perso 5-1 sul quarto.

7:25 Korda costringe Nuri e Berrettini al rimontaggio

nel box maschile Sebastian Korda ha battuto decisamente Cameron Norrie, 12° nella classifica mondiale 6-3, 6-0, 6-4. per questa parte, Matteo Berretti Ha dovuto recuperare dal suo primo set perso contro Brando Nakashima per prendere la partita 4-6, 6-2, 7-6, 6-3. In altre partite maschili, i francesi Gael Moonves (17) ha battuto l’argentino Federico Correa 6-1, 6-1, 6-3. canadese Denis Shapovalov (14) ha battuto il serbo Laslo Djiri 7-6 (3), 6-4, 3-6, 7-6 (3). e i russi Karen Khachanov E lui (28) ha battuto l’americano Dennis Kudla 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 (2).

7:20 Altra vittoria per l’Armada: Nuria Barezas, secondo turno.

L’infortunio di Anas Jaber è rimasto Nuria Barezas Con un nuovo concorrente nella sua prima partita agli Australian Open. Ha affrontato la rumena Irina Barra e ha appena vinto la partita 6-3 6-1. È la sua prima vittoria nel tabellone principale di questo torneo. Al secondo turno si è misurata la belga Zaniewska.

7:15 Naomi Osaka, l’attuale campionessa, trionfa

Ci ha lasciato la squadra femminile Victoria Di Naomi Osaka, l’attuale campione del torneo. Ha battuto la colombiana Camila Osorio, 6-3. anche , L’ucraina Elina Svitolina (17) e la svizzera Belinda BenciC (22) ha aperto la giornata battendo rispettivamente le francesi Fiona Ferro e Kristina Mladenovic.

7:10 Carrillo non lascia scelta a Echeveri

Carrillo, il mio diciannovesimo preferito, Sconfitto l’argentino Echeveri, 131 in classifica ATP, 6-1, 6-2, 7-6 (2). Pedro Martinez ha battuto l’argentino Federico Delbonnes 7-6 (15), 3-6, 6-4, 6-2 in un frenetico primo set in cui ha perso fino a sette punti e ne ha salvati due in un set terminato con un tiro dopo. Un’ora e quaranta minuti.

7:05 Sarah Sorribes eguaglia il suo miglior risultato agli Australian Open

il Castellón, classificata 35a in classifica e 32a nel tabellone del singolare femminile, è passata al secondo turno dagli Australian Open dopo aver sconfitto Kirsten Flickens 6-4, 6-1. Eguaglia così il suo miglior risultato sulle piste del Melbourne Park dove ha superato anche lo spettacolo iniziale nell’edizione 2020.

7:00 Una vittoria forte per Rafael Nadal

Nadal è sesto nel pareggio e senza Novak Djokovic nel torneo, Batti Marcos Giron, 66° in classifica ATP, 6-1, 6-4, 6-2. Il suo prossimo sfidante verrà dal match di prossima apertura tra il locale Thanaki Kokinakis e Yannick Hanfmann.

6:55. buongiorno tennis spagnolo

Buongiorno, benvenuti alla trasmissione in diretta della prima giornata degli Australian Open del 17 febbraio 2022. Prima di tutto, esaminiamo ciò che il nostro team ha fatto questa mattina. Fu il primo ad iniziare a lavorare Carlos Alcaraz ha battuto Alejandro Tabelloe Dal precedente, 6-2, 6-2, 6-3. Sarah Soribes, Pedro Martinez, Rafael Nadal e Pablo Carrillo hanno esordito con la vittoria. Da parte sua, Cristina Boca è stata sconfitta.