Auto del giorno: Citroën Visa II Chrono

Nel 1978 apparve quello che probabilmente è uno dei modelli Citroën con meno seguaci e che quasi nessuno ricorda: Visto Citroën. Era l’erede della Dynae e della Citroën Ami, almeno in termini di semplicità e prezzo di vendita. Chevrones è stata acquisita da Peugeot poco prima di questo lancio e può essere vista come il primo modello Citroën sotto l’ombrello Peugeot, con il risultato di condividere alcune cose con altri modelli, come la Peugeot 104.

Quindi, la Citroën Visa era un modello base, un’utilitaria, che, tra l’altro, aveva una variante commerciale: la Citroën C15. Il camion che tutti considerano un modello leggendario e, per di più, quasi indistruttibile, la fama del C15 ha superato quella dell’auto da cui è partito a suo tempo e ha un’immagine decisamente migliore. C’è anche un torneo di eSports in cui gareggerai con la Citroën C15. E questa è solo una piccola curiosità e un piccolo dettaglio sulla popolarità e la popolarità del camion francese.

Tuttavia, Visa aveva diverse edizioni speciali, il che è piuttosto sorprendente perché le edizioni speciali sono solitamente riservate ad altri tipi di auto. C’era la Citroën Visa GTi, per esempio, che condivideva alcune cose con la Peugeot 205 GTi, e c’era Citroën Visa Crono, che era un’auto più radicale della GTi ed estremamente rara, con 2.160 unità vendute per il mercato francese e 1.600 esemplari per il resto d’Europa. La Visa Chrono era una versione da rally dell’utilitaria francese, come la Peugeot 205 Rallye.

Il Visa Chrono appartiene alla seconda serie del modello, che fu lanciato sul mercato nel 1981 e il Chrono apparve nel 1982. Era basato sul Visa II Super X, ma molte cose furono cambiate per renderlo più sportivo. La decorazione colpisce fin dall’inizio. I parafanghi sono stati leggermente allargati e l’intera vettura è stata verniciata di bianco, comprese le ruote – bianco Meiji, codice AC 088 -. La porta sul retro ne ha una piccola spoiler Sulla grembialatura anteriore sono stati installati i fendinebbia integrati e per finire sono state aggiunte delle decalcomanie blu e rosse che riproducono la bandiera della Spagna. Per curiosità, dove è stato venduto il Visa Chrono, è stata riprodotta la bandiera di quel paese e non la bandiera della Francia e il nome ufficiale del modello era Citroën Visa II Chrono.

Per dare vita alla Visa II Chrono è stato scelto il motore XYR, un quattro cilindri atmosferico con una cilindrata di 1360 cc, della Peugeot 104 ZS. La potenza era fornita da un carburatore Solex a due cilindri e poteva produrre 93 cavalli a 5.800 giri e 121 Nm di coppia a 4.500 giri. Il motore che non doveva trainare consumi troppo elevati, dichiarati 850 chilogrammi, ad esempio, a causa della mancanza di coibentazione nella carrozzeria. Il cambio era un manuale a cinque marce e con esso poteva raggiungere i 173 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in 11 secondi e completare i 1000 metri da fermo in 33 secondi. In particolare, questo gruppo motopropulsore utilizzava lo stesso olio per motore e cambio. Tuttavia, questo motore era solo per le versioni francesi e nel resto dei paesi era installato il motore Visa GT, che aveva la stessa cilindrata, ma la potenza era di 80 cavalli.

Citroën aveva l’intenzione di produrre solo 1.000 esemplari di Visa II Chrono, ma alla fine, come accennato in precedenza, ha finito per produrne di più. Un dettaglio che colpisce è che 400 esemplari erano destinati alla Germania, dove ne furono venduti solo 70, e i restanti 330 furono venduti nei Paesi Bassi sotto forma di una serie limitata denominata “GT 330 Spirit”.