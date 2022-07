Autocrypt integra il suo sistema di autenticazione nella piattaforma cargo “E-pit” di Hyundai Motor

Autocrypt integra il suo sistema di autenticazione nella piattaforma di ricarica per veicoli elettrici di Hyundai Motor per semplificare la tua esperienza di ricarica sicura

alluvione , Corea del SudE il 19 luglio 2022 /PRNewswire/ — Autocrypt, un fornitore di soluzioni di ricarica e di sicurezza per veicoli elettrici, ha annunciato di aver integrato un sistema di autenticazione PnC (Plug & Charge) nella piattaforma di servizi di ricarica elettronica (E-CSP) di Hyundai Motor come parte della sua fossa elettronica infrastruttura di ricarica. espansione.

E-pit è l’infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici ultraveloci di Hyundai Motor e la piattaforma del servizio di ricarica E-CSP utilizza la tecnologia PnC per migliorare la sicurezza e la comodità. Una tecnologia definita da ISO-15118, PnC consente agli utenti di collegare semplicemente il proprio veicolo a un punto di ricarica e identificarsi automaticamente con la rete. Inoltre, per affrontare i problemi di sicurezza e autenticazione che possono sorgere durante il processo di pagamento, il protocollo PnC richiede un sistema PKI (Public Key Infrastructure) convalidato crittografato end-to-end, fornito da Autocrypt. I principali OEM e Charge Point Operators (CPO) in tutto il mondo hanno iniziato a incorporare PnC nei loro veicoli e caricabatterie per un sistema di ricarica senza interruzioni.

“Le sfide nell’adozione di veicoli elettrici più grandi possono essere risolte solo introducendo nuovi concetti”, ha affermato il CEO e co-fondatore Daniel ES Kim. “Vediamo lo sviluppo di servizi di ricarica sicuri per i veicoli elettrici come un imperativo fondamentale in questo nuovo settore. La costruzione di una rete più ampia di stazioni di ricarica aiuterà a risolvere i problemi di scala nei deserti di ricarica delle auto e non vediamo l’ora di contribuire all’espansione della ricarica infrastruttura con Hyundai Motors dotata di una soluzione PnC sicura”.

La soluzione Autocrypt EV and Charging copre anche la creazione di un ecosistema di mobilità per CSMS (Charging Station Management System) e mira a ottenere maggiore praticità e vantaggi dal trasferimento. Per richieste di partnership, si prega di contattare [email protected].

Informazioni sulla crittografia automatica

AUTOCRYPT è l’operatore leader nelle tecnologie di sicurezza automobilistica e mobilità intelligente, aprendo la strada al C-ITS (Intelligent Collaborative Transportation System) e alla guida autonoma attraverso un approccio integrato e multistrato. Con soluzioni sicure per V2X, V2G (inclusa la sicurezza PnC), sicurezza all’interno del veicolo e gestione della flotta, AUTOCRYPT garantisce che la sicurezza sia prioritaria e migliorata prima che i veicoli entrino in strada. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci [email protected].