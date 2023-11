Redmi ha condiviso un poster sul social Weibo confermando che il nuovo Redmi Watch 4 avrà un’autonomia fino a 20 giorni.

Il nuovo Redmi Watch 4 con diverse opzioni di cinturino disponibili

Mancano solo poche ore al momento Xiaomi presenta ufficialmente la sua nuova gamma di dispositivi a marchio Redmi in Cinache include tutti i suoi nuovi telefoni di fascia media di punta, Redmi K70, Redmi K70 Pro e Redmi K70E, oltre a Il tuo nuovo smartwatch economico, Redmi Watch 4.

Quindi, se un paio di giorni fa vi dicevamo che il Redmi Watch 4 avrà una cassa, una corona girevole in metallo e un ampio display AMOLED da 1,97 pollici con frequenza di 60 Hz e luminosità massima di 600 nit, ora una nuova fuga di notizie ha appena confermato che il nuovo smartwatch economico dell’azienda Avrà un’autonomia fino a 3 settimane.

Il Redmi Watch 4 promette un’autonomia fino a 20 giorni

Xiaomi ha condiviso sul social network cinese Weibo un nuovo poster per il lancio del Redmi Watch 4, che avverrà oggi esattamente all’una del pomeriggio, ora spagnola, confermandolo. Il tuo nuovo smartwatch economico si distinguerà anche per la sua autonomia.

Come potete vedere nel suddetto poster, che vi lasciamo sotto queste righe, il colosso cinese conferma che il Redmi Watch 4 conterrà una batteria. Promette un’autonomia fino a 20 giorniCiò significa che puoi utilizzare questo smartwatch per circa tre settimane senza doverlo caricare.

Ovviamente, questo rende il Redmi Watch 4 Lo smartwatch Xiaomi con la durata della batteria più lunga di sempreanche se, come al solito, non potremo testarlo finché non scopriremo se mantiene davvero ciò che promette.

Inoltre, l’azienda cinese ha confermato che sarà presente anche il Redmi Watch 4 Ricarica veloce Grazie a pochi minuti di ricarica avremo diversi giorni di batteria Con un caricatore magnetico, verrà collegato al retro del dispositivo.

Non ci resta però che attendere qualche ora per scoprire tutti i dettagli del Redmi Watch 4, lo smartwatch che… Arriverà sui mercati globali entro la fine dell’anno Che è destinato a diventare uno dei bestseller del 2024.