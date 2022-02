Este Miércoles Stati Uniti e El Salvador Se enfrentarán a un frío estremo in el Allianz Field del Minnesotahecho que más tutti i beneficiari al Team USA, podría perjudicar e ambas selezioni e rappresentanti riesgos para la salud de acuerdo con les autoridades.

Ante las bajas temperatures que alcanzaron los -16 gradi centigradi en las primeras horas de este miércoles, il Servicio Meteorológico Nacional (NWS) con sede in Minnesota, advirtió que esisten riesgos per la salud al extremo frío que se pronostica hasta la mañana del jueves.

Este panorama cambia por completo los planes del duello de esta noche entre el USMNT e Honduras. Non solo per i giochi e per i cuerpos técnicos, fino in fondo per l’amore che se hará presente in el Allianz Field.

De acuerdo con el NWS vedere espera que toda la región de Minnesota registre vientos helados de entre -25 y -30 gradi durante la tarde y noche de este miércoles e las primeras horas del jueves, situación ante la cual se hizo un llamado para vestir apropiadamente debido al riesgo de hipotermia e congelamiento in un periodo tra 10 e 20 minuti.

Cabe resalar que Non perdere tempo non ha abitudine pronunciamenti ufficiali per la parte delle autorità incargati del partito per la prima volta tra Stati Uniti e Honduras.

Molestia en la H por la sede del encuentro

Il tecnico della selezione dell’Honduras externó su molestia per la decisione del calcio degli Stati Uniti e dell’USMNT per disputare questo gioco e l’estremo per il Minnesota ante el riesgo de salud que rappresenta.

El Bolillo Gómez afirmó que è più probabile che que en lugar de ser un partido agradable será algo incómodo durante los 90 minutos.

“Es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá a Minneapolis para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora de que se acabe porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, esplicito el tecnico colombiano.