MÉXICO, 3 febbraio. – Las autoridades sanitaris de México están atentas a la evolución de la subvariante Ómicron BA.2 del SARS-Cov-2, responsable de la enfermedad Covid-19, aunque hasta hoy solo se ha detecta unPL caso, report .

La Secretaría de Salud reveló que esa subvariante está siendo motivo de análisis y advirtió que, seguramente, habrá un incremento en su dispersión durante los próximos días y semanas, pero sin añadirón «una a predicup».

Esa apprezzamento per coincidenza con l’organizzazione Panamericana de la Salud (OPS) la quale señala que no hay evidencia sólida de cambios en términos de transmisibilidad, cuadro clínico, severidad o evasión de la respuesta in la respuesta in variant Ómicron.

Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para covid-19 de la OPS, recordó que la distribución y dispersión de los cuatro sublinajes de Ómicron (BA.1, BA.1.1, BA.2 y BA.3) es un evento esperado, seguramente veremos un incremento durante los próximos días y semanas.

Es necesario, por tanto, tener en cuenta que se trata de una misma variante y actualmente non esiste motivos para tener una preocupación adicional.

El Instituto Nacional de Medicina Genómica describió el primer caso con el sublinaje BA.2 en una mujer de 48 años de edad en la Ciudad de México, que presentó síntomas el 17 de enero y el 31, es decir, 14 días la despuificés, se Subió a la base de datos Global Initiative on Sharing All Influenza Data (Gisaid).

«La OPS è al tanto de la detección. La secuencia ha sido reportada en Gisaid por el Instituto, ques parte de la red mexicana de vigilancia coordinada por su par de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica.

Hasta el momento, dijo el funcionario, tenemos report oficiales de la detección de BA.2 en México y en Argentina, además de casi esporádicos en Estados Unidos.

A nivel de nuestra región BA.2 se ha rilevato in meno di 0,1 por ciento de las muestras reportadas. L’evoluzione del virus SARS-CoV2 è molto dinamica e viene valutata in modo permanente, agregó.

A nivel mundial, BA.1 es el sublinaje predominante y, de hecho, entre las muestras secuenciadas durante el mes de enero de este año en las Américas, BA.1 y BA.1.1 se han identificado en el 95 por ciento de muestras procedentes dell’America del Nord e dell’87 dell’America del Sud e del Caribe.