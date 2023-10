Autunno, inverno, estate e primavera – Telemundo New York (47)

Ogni stagione dell’anno ha il suo fascino, inclusa una varietà di cibi prodotti a seconda della stagione.

Acquistare e consumare cibi di stagione non solo aiuta il mercato locale e le vostre tasche, perché possono essere più economici, ma apporta benefici alla salute perché il cibo è più fresco e contiene nutrienti migliori.

Ogni regione differisce nel tipo di cibo che produce, sia per la stagione che per il tipo di terreno. Qui condividiamo con voi un elenco di alimenti secondo… USDA che si verifica in inverno, primavera, autunno ed estate.

Questa guida Può aiutarti a esplorare diversi tipi di frutta e verdura durante tutto l’anno. I prodotti stagionali nella tua zona varieranno a seconda delle condizioni di coltivazione e del clima.

autunno

inverno

primavera

estate

Come faccio a sapere quale cibo è stagionale nella mia zona?

Per visualizzare i prodotti per paese è possibile Visita questo sito

New York

Per vedere un calendario dei cibi stagionali a New York City Visita questo sito

In tutto lo Stato di New York qui troverai una guida.

Inoltre puoi Visita questo sito per conoscere i mercati nella tua zona.

New Jersey

In questo documento puoi trovare un elenco dei prodotti che hai creatoSÌ.

Connecticut

Qui trovi il calendario con i prodotti.