Avere milioni di utenti non ha impedito loro di decidere inaspettatamente di venderlo

Un altro servizio va a “Google Graveyard”. La società possiede annunciare Quello Google Domains è chiuso E Squarespace gestirà il proprio servizio di registrazione del dominio.

Ciò significa che quasi 10 milioni di domini sono registrati e ospitati su Google Domains Sarà rilevato da SquarespaceDopo l’accordo raggiunto dalle due società.

Google Domini lanciati nel 2014, anche se non è uscito dalla versione beta fino all’anno scorso. Durante questo periodo, è emerso come un servizio facile da usare e un grande impulso per https. Ma come già accaduto in precedenti occasioni, il fatto che si tratti di un prodotto così popolare e amato non ha impedito a Google di decidere di chiuderlo.

Google Domains passa a Squarespace

Le ragioni addotte da Google sono per cercare di essere più efficienti e Concentrati su meno prodotti. Come parte di questo “sforzo per affinare la nostra attenzione”, hanno deciso di vendere domini a Squarespace. Secondo Matt Madrigal, vicepresidente degli acquisti di Google, cercheranno di rendere la transizione il più agevole possibile nei prossimi mesi.

secondo Google spiega nella loro pagina di supportola chiusura dei domini è previsto per il terzo trimestre del 2023sebbene Squarespace chiarisca che “rispetterà i prezzi di rinnovo per tutti i clienti Google Domains esistenti per un minimo di 12 mesi dopo la chiusura della transazione”.

Ovvero, una volta completata la chiusura, tutti i clienti Domains esistenti Entrerai a far parte di Squarespace. Ci sarà un periodo di transizione in cui Squarespace manterrà le condizioni attualima in seguito sarà completamente gestito da loro.

La partnership di Squarespace con Google va oltre il trasferimento di domini. Spazio Quadrato Sarà un provider di dominio esclusivo Per i clienti che acquistano un dominio insieme a un abbonamento a Workspace, per un minimo di tre anni. “

L’annuncio arriva inaspettato, anche se si adatta alla strategia che Google ha perseguito negli ultimi anni. Un altro servizio che si unisce alla lunga lista di prodotti che Google ha chiuso. Servizi molto amati che purtroppo non hanno trovato abbastanza adeguata rilevanza all’interno di Google.

A Xataka | Domini .org di fronte all’incertezza: ecco la polemica che ha portato alla creazione di una transazione oscura per controllare questi domini