Avere un aiutante per preparare la cena non costa più un braccio e una gamba

Se le friggitrici ad aria sono un ottimo alleato quando si tratta di preparare ricette sane in modo conveniente, i robot da cucina facilitano notevolmente la preparazione di pranzi e cene più elaborati. È noto per essere piuttosto costoso poiché ci sono modelli che costano diverse centinaia di euro Cuocere il Toro È relativamente economico e scontato da Amazon, il che lo rende ancora più economico: € 299.

Robot da cucina di tendenza Taurus con connettività Wi-Fi, ricettario integrato, 20 funzioni di cottura, 8 funzioni automatiche, touch screen, 8 accessori

Acquista un robot da cucina al miglior prezzo

Ad un prezzo consigliato al pubblico di 389€ sullo store ufficiale, è acquistabile su Amazon con estensione Uno sconto di quasi 100 euro Il Taurus Trending Cooking Kitchen Robot, che resta a 299 euro.

Il robot da cucina Taurus Trending Cooking ha Schermo tattile da 5 pollici Per accedere alle nostre ricette preferite, poiché dispone di connettività WiFi per aggiornare periodicamente il ricettario; Ha 150 ricette integrate e viene costantemente aggiunto.

progredire oltre 20 funzioni di cottura e otto funzioni preimpostate Per cucinare ricette in modo facile e veloce con un clic. Puoi impastare, cuocere a vapore, bollire, ridurre in purea, tritare, cuocere a fuoco lento, pesare, ridurre in purea, fermentare, saltare in padella, emulsionare, cuocere in camicia e altro ancora. Ciotola in acciaio inossidabile con una capacità di 3,5 litri (per la cottura, 2,3 litri). È dotato di 12 velocità, funzione turbo, timer fino a 90 minuti e temperatura regolabile.

