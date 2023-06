Avere un’enorme cacca sulla spiaggia attira l’attenzione sull’inquinamento degli oceani.

Tubo alto quattro metri Con la caratteristica forma dell’emoji che rappresenta lo sgabello. Questo è quello che è apparso al centro della famosa spiaggia australiana Bondi BeachIn SidneyLa mattina del 5 giugno, Giornata Mondiale per l’Ambiente alle Nazioni Unite.

L’installazione, che consiste in un’enorme quantità di imballaggi di plastica, rappresenta il volume di rifiuti inquinanti che si depositano negli oceani ogni 30 secondi.

La creazione e l’installazione della forma espressiva è stata un’iniziativa di Imballaggio miglioreUn’azienda neozelandese che produce e commercializza imballaggi riciclabili e compostabili. La creatività e la comunicazione nel progetto sono state realizzate dalle agenzie Nuova Zelanda speciale E pubbliche relazioni private, e produzione Associazione Colla.

La cacca gigante è il simbolo della campagna che riunisce lI loro migliori canali di packaging, elenchi di media e azioni di PRIl tutto per richiamare l’attenzione sul problema della grande quantità di plastica che viene scaricata in mare.

Kate Bizar, co-fondatore di Better Packaging, ha fatto menzione nei media riguardo a questa campagna. “zavorra! [nombre de un material ecológico que fabrica la compañía con plástico recogido del mar en el Sudeste asiático] È la prova che possiamo trovare modi per risolvere la sfida ambientale, c’è abbastanza plastica nel mondo, il problema è che non viene raccolta e riciclata, quindi finisce negli oceani perché non ha un valore percepito”.

“Siamo fortunati ad aver collaborato con Special a questa iniziativa per attirare l’attenzione su questo problema e promuovere pratiche commerciali più sostenibili”, Aggiungere. “È un argomento di cui vale la pena parlare a voce alta, anche se significa costruire un tubo di quattro metri”.