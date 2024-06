Avid rilascia un aggiornamento per il suo software di produzione audio Pro Tools

Avid introduce un nuovo aggiornamento a Pro Tools 2024.6, compatibile con ARA 2 per iZotope, Synchro Arts e Sound Radix, oltre a nuovi Extra midi.

L’aggiornamento ne aggiunge anche due nuovi Extra Dagli effetti MIDI integrati di Mixed In Key, esportazione di sessioni per Media Composer, miglioramenti a Dolby Atmos, ricerca e importazione migliorate dei dati di sessione, miglioramenti alle posizioni di memoria, tag di visualizzazione MIDI e altro ancora.

Pro Tools 2024.6 aggiunge il supporto ARA 2 per sei plug-in leader del settore, tra cui iZotope RX Spectral Editor, Synchro Arts RePitch, VocAlign e Revoice Pro, nonché Sound Radix Auto-Align 2 e Auto-Align Post 2. Inoltre, consente l’integrazione esistente di Celemony Melodyne e supporta ARA 2. Gli utenti possono sfruttare questi strumenti in modo più rapido e semplice in Pro Tools senza dover andare avanti e indietro per l’audio. Inoltre, i clienti con abbonamenti Pro Tools attivi e piani di aggiornamento perpetuo riceveranno automaticamente i plug-in ARA 2 per iZotope RX Spectral Editor e Synchro Arts RePitch Elements come parte di questa versione.

“Avid è nota per la collaborazione con gli sviluppatori per offrire esperienze migliori. Siamo entusiasti di lavorare con questi leader del settore per integrare le loro soluzioni e fornire ai clienti di musica e audio per immagine il flusso di lavoro più snello possibile. Questa versione migliora anche l’interoperabilità tra Pro Tools e Media Composer, consentendo ai team audio e video di collaborare per migliorare l’efficienza.”

Nuovi plug-in di effetti MIDI inclusi

L’aggiornamento 2024.6 offre ai clienti Pro Tools due nuove funzionalità Extra Misto in chiave MIDI: Captain Chords Lite e Human Lite. Captain Chords Lite è un compagno ideale per la scrittura di canzoni che consente agli utenti di scegliere qualsiasi tonalità e creare istantaneamente accordi con cui sperimentare, con il pieno controllo su inversioni, trasposizioni e note di passaggio. Captain Chords Lite include anche una libreria di progressioni di accordi e ritmi per sperimentare e creare qualcosa di straordinario. Il plug-in Human Lite aggiunge la sensazione organica dei musicisti dal vivo a demo MIDI, loop e persino intere tracce quantizzate. I plug-in Captain Chords Lite e Human Lite sono disponibili esclusivamente per tutti i clienti Pro Tools con abbonamenti attivi e piani di aggiornamento perpetui.

Sfruttando i recenti miglioramenti dell’interoperabilità, gli utenti di Pro Tools Ultimate possono ora salvare una copia di una sessione come file compatibile con Media Composer, semplificando notevolmente il flusso di lavoro da audio a immagine. Questo nuovo formato file include l’automazione del volume e una panoramica precisa di campioni e marcatori che possono essere importati in Media Composer per semplificare il flusso di lavoro tra i team.