Avilés Hurtado chiede che Germán Berteram non venga escluso dopo l’infortunio | Vuoi la Liga MX

“In questa analisi La cosa più importante Per quanto riguarda la nostra organizzazione, ha ascoltato la prima persona interessata: Avilés Hurtado Ha espresso il suo desiderio al Consiglio Non danneggiare l’attività sportiva Dal suo compagno professionale capiscilo Non c’è nessun giocatore voglio essere Lontano dai campi indipendentemente da il motivo Questo lo pone in questa posizione, continuava il documento.

“Per l’FC Juárez questa è una grande causa Dice l’orgoglio Con gente così in alto Qualità umana Come quello che ha mostrato Avilés Hurtado in questo caso, perché nonostante questo evento Lo terrò fuori Tribunali per mesi, e non ha mai vacillato nella sua interpretazione di questo fatto Incidente di calcio In esso non disponibile Ha aggiunto: con l’intenzione di fargli del male.