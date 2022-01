Avranno una base in Germania e aspireranno a lavorare nel 2025

AutoFlight mette il naso Andamento del mercato europeo. L’azienda tecnologica cinese, produttrice di veicoli eVTOL – velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticale – ha deciso di premere sull’acceleratore della sua espansione internazionale e di puntare la sua prima lancia sul Vecchio Continente.

il inizio, con sede a Shanghai, Ho appena annunciato la creazione di una squadra All’aeroporto di Augusta, in Germania, che sarà guidato da un esperto industriale esperto: Marco R. Henning, un ex direttore di Airbus e ha più di un quarto di secolo di esperienza nel settore dell’aviazione.

Oltre alla posizione e al capitano, AutoFlight sta atterrando in Europa con un obiettivo chiaro: vuole che l’air taxi Prosperity I possa operare nel continente. Per raggiungere questo obiettivo, le procedure di certificazione sono già state avviate in precedenza Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA). I suoi piani passano Operazione pronta nel 2025. L’azienda, che ha iniziato a produrre logistica, merci e droni, ha deciso di fare il salto e ha annunciato nel 2020 che stava lavorando a un concetto di taxi aereo. Modello V1500M È stato introdotto l’anno scorso A Zhunhao Air Show.

Tre passeggeri e un pilota

Il motore V1500M – completamente elettrico e dotato di otto eliche di sollevamento per il decollo e l’atterraggio, altre due posteriori per la spinta e un’ala fissa – ad una velocità di crociera di 200 km/he Capacità di trasportare da tre a quattro passeggeri. Con una carica massima, ha un’autonomia di circa 250 chilometri. Dopo varie prove di volo, l’obiettivo di inizio asiatico –elettrico di precisioneOttenendo il certificato di aeronavigabilità cinese nel 2024, un anno prima del margine in cui aspira ad ottenere il via libera dal regolatore europeo. Attualmente, la società in autunno è riuscita a completarlo con successo Il primo test di volo del V1500M.

Anche l’aerotaxi Prosperity I pubblicizzato da AutoFlight per l’Europa ha un’area di 250 km e Può ospitare tre passeggeri oltre al pilota. L’azienda lo offre effettivamente Come il suo primo aereo con equipaggio. “Un team ampliato lavorerà presso il Centro di ricerca, sviluppo e certificazione di Augusta. AutoFlight prevede di creare altri siti per condurre voli di prova e dimostrativi in ​​tutta Europa. inizio Asia, che afferma di essere “pronta a costruire” il proprio eVTOL e “mostra progressi nei suoi test di transizione in poche settimane”.

“noi Ricostruisci l’aereo per Augustacreando un posto per l’alta tecnologia e i posti di lavoro costruendo droni e creando un segmento di mercato completamente nuovo per gli aerotaxi”, Henning sottolinea la posizione di amministratore delegato di AutoFlight Europe questo mese. In precedenza, durante i suoi 26 anni di carriera nel settore , aveva superato DASA, EDAS o Eurocottero. Nella divisione Airbus Helicopters, ha ricoperto il ruolo di Director of Governmental Business e ha anche ricoperto il ruolo di Product Manager EC135.

L’atterraggio di AutoFligth in Germania arriva dopo averlo accolto nel 2021Un’iniezione di cento milioni di dollari Holding di tecnologia europea Team Global, con sede a Berlino. Fondatore e Amministratore Delegato, Luca Jadowski, infatti, è membro del consiglio di amministrazione di AutoFlight.

foto di copertina | Volo automatico