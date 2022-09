Avvertimento sanitario in Spagna per le confezioni di salsicce provenienti dall’Italia contenenti listeria

Il Agenzia spagnola per la sicurezza alimentare e la nutrizione (AESAN) avvertito dell’esistenza di Listeria In varie raccolte Dalle salsicce ItaliaSarà consegnato in Spagna.

Il Un avviso è stato ricevuto in Spagna Segnalato un focolaio di listeriosi rilevato in Italia. L’AESAN ne è venuta a conoscenza attraverso la European Food Alert Network (RASFF).

Dopo aver condotto le indagini, Listeria è stata trovata in due lotti di prodotti in Italia, ma anche nel campione ambientale dell’azienda. Così, Si sono ritirati Tutti i prodotti compresi quelli distribuiti in Spagna.

Avvertenza sui prodotti correlati

Questi sono prodotti Associato con cautela e distribuito in Spagna.

Salsiccia AVI.GR.250

Nome etichetta: legnoso classico

Marca: AIA

Lots of: 1825669, 1830837, 1832413, 1839009, 1852306, 1857209, 1860977, 1877305, 1883439, 1888982, 1902500, 1911205, 1911205, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751, 1940751 , 1940751, 1940751, 1940751

Data di scadenza: 28/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Salsiccia AVI.GR.150

Nome etichetta: formaggio legnoso

Marca: AIA

Lotto: 1803199, 1808935, 1820077, 1825216, 1839569, 1846833, 1852306, 1860349, 1877867, 18866462, 1886646, 1886642, 18411

Data di scadenza: 26/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Cocktail Legnoso 240g E

Nome sull’etichetta: Woody Party

Marca: AIA

Lotti: 1900260, 1902500, 1933896 e 1945455

Data di scadenza: 17/10/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Wudy HH Cocktail 1 kg

Nome etichetta: Happy Hour legnoso

Marca: AIA

Lotti: 1808935, 1832413, 1863556, 1883993, 1906687 e 1940129

Data di scadenza: 24/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Woody maxipack da 1 kg

Nome dell’etichetta: Woody Classic Maxi Pack

Marca: AIA

Molto

Data di scadenza: 30/11/2022 e date precedenti

Marchio di identificazione: IT 04M CE

Wurs Turchia Hot Dog 1 kg