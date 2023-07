Avvertono di un rallentamento nelle assunzioni di aziende tecnologiche nella città di…

Buenos Aires – Un rapporto pubblicato questa settimana da Experis, il marchio tecnologico di ManpowerGroup, Rivela uno scenario negativo per quanto riguarda il potenziale occupazionale nel settore IT Per il terzo trimestre del 2023 in Argentina.

Secondo i risultati del tuo sondaggio sulle prospettive occupazionali, I datori di lavoro IT avevano una prospettiva occupazionale netta (NE) del -5%.

Il 23% di loro prevede di aumentare la propria forza lavoro.











Il 28% prevede di ridurla.











Il 45% delle aziende non apporterà modifiche.











Il 4% ancora non lo sa.

Previsione occupazionaleSecondo Experis, dalla forza lavoro

– Seguici sui social network di Bloomberg Linea Argentina: CinguettioE Facebook E instagram –

Una diminuzione del 20% (in sequenza) nelle domande dei datori di lavoro arriva nel trimestre elettorale Passatoin un contesto non solo di incertezza politica ma anche di instabilità macroeconomica e volatilità dei tassi di cambio,

Ciò contrasta con quanto sta accadendo in altri Paesi della regione, con elevate aspettative occupazionali. L’Argentina è il paese che mostra le prospettive più deboli nella regione e nel mondo.

Argentina, nell’ultima classificaglobale e regionale

aspettative

Sebbene i risultati mostrino una diminuzione a breve termine, Riteniamo che la domanda di professionisti IT continuerà ad essere forte nei prossimi mesi e anni, “Poiché le aziende di questo settore sono essenziali per il progresso e la trasformazione digitale di tutti i settori”, ha affermato Marcelo Reutemann, Direttore Generale di Experis Argentina.