Avviso Linares a Florentino Perez

Kylian Mbappe Dal 1 gennaio è libero, quindi può negoziare e firmare con il club che vuole. Il Real Madrid è il migliore per ingaggiare il francese la prossima estate.

I social media erano pieni di commenti e battute su Mbappé e Real Madrid. Uno di questi commenti divertenti è stato fatto da Linares Deportivo, di Primera RFEF.

Il club ha inviato un messaggio a Florentino Perez SDopo aver firmato Mbappe, “Florentino, forse il tuo problema più grande non è PSG. TIC TAC”, è stato visto sul profilo ufficiale di Linares, accompagnato dall’hashtag #ElLinaresSIEMPREVuelve. Un messaggio ricco di interazioni. Qualcosa non sorprende perché era un argomento popolare in Spagna #FreeMbappé e Mbappé.