Avviso sull’azione di Bolsonaro per annullare le elezioni in Brasile

Il presidente di estrema destra sconfitto Jair Bolsonaro oggi fa una mossa finale per cercare di ribaltare il risultato elettorale in Brasile, che è stato vinto dal presidente eletto Luiz Inacio Lula da Silva.

Secondo l’editorialista Paolo Capelli, dal portale Metropoles, richiesto dai sostenitori, Bolsonaro sta facendo pressioni su Waldemar Costa Neto, capo del Partito Liberale (PL), per “una nuova azione volta a riscaldare le strade”.

Come alfiere di Hizb ut-Tahrir nella corsa alla rielezione, l’ex militare ha perso al secondo turno del ballottaggio del 30 ottobre contro Lula, il candidato al potere del partito laburista. Secondo Capelli, Silente

“Sviluppare nuove strategie per evitare il possesso di Lula”, ha proseguito l’ex capo dell’esercito, che il 12 dicembre ha ricevuto un mandato per un posto nel Tribunale elettorale supremo (Tse) e entrerà in carica il 1° gennaio.

Ora, fa notare il giornalista, il capo dello Stato sta facendo pressione su Costa Neto perché presenti una causa in tribunale per chiedere nuove elezioni, per presunti brogli. Nel testo si legge: “Il provvedimento cerca, più di ogni efficacia giuridica, di infiammare le piazze e di mostrare disponibilità all’attacco”.

Il pezzo che Bolsonaro vuole che faccia il Partito dei lavoratori ricorrerebbe all’articolo 14 della Costituzione federale, che tratta di “sovranità popolare” e “suffragio universale”.

Cito il comma 10, che recita: “Il mandato volontario può essere impugnato davanti al Tribunale Elettorale entro 15 giorni dalla deposizione (che attesta la vittoria elettorale nel TSE), dopo che sia stata presentata la domanda con evidenza di abuso di potere, corruzione o frode”.

Nonostante la coercizione, Costa Neto è riluttante a realizzare ciò che vuole l’ex paracadutista, come sottolinea lo scrittore, e “tenta di dissuadere Bolsonaro dall’idea di fare qualsiasi mossa per rottura istituzionale e cerca di convincerlo a candidarsi alle elezioni del 2026”.

Il proprietario di PL stima di essersi rivelato a sufficienza quando ha citato in giudizio, sulla base di un audit commissionato dalla stessa organizzazione politica, per interrogare le urne elettorali elettroniche.

Di conseguenza, il tribunale elettorale della TSE ha ordinato al partito di pagare una multa di 1 milione di dollari, in quanto considerata un’operazione in malafede.

I membri della base congressuale di Bolsonaro sostengono che il presidente non sembra “no Nord” e non ha comunicato chiaramente cosa intende fare dal suo fallimento elettorale.

Capelli afferma che il parlamentare Flavio Bolsonaro, figlio del governatore, ha detto alla sua colonna che “un colpo di stato militare non è mai stato preso in considerazione”.



stampa latina