AZIENDA / Catolify – la nuova app per ascoltare musica cattolica

Catolify ha avuto molto successo nell’evangelizzazione attraverso la musica. Quando pensi alla musica che loda Dio e onora l’uomo, Catolify è un’app per tutte le età

Grazie all’iniziativa del suo direttore Kervin Frómeta, tutte le persone che vogliono provare qualcosa di diverso e di buono, possono ascoltare qualsiasi canzone cattolica quando vogliono e tutte le volte che vogliono.

Il suo obiettivo è rendere la musica cattolica più accessibile e valorizzare i talenti degli artisti cattolici in tutto il mondo. Il numero dei follower continua a crescere grazie alla possibilità di condividere le tue canzoni preferite sui principali social network.

Ci sono molte ragioni per cui Catolify è una delle app preferite da tutti i tipi di utenti. Rende l’esperienza di ascolto davvero utile e rende molto più facile l’accesso alle canzoni degli artisti cattolici.

Ecco alcuni dei principali vantaggi di Catolify: Qui spiegheranno perché Catolify è diventato un importante strumento di evangelizzazione nella vita di milioni di persone in tutto il mondo. Soprattutto in chi ha bisogno di qualcosa di diverso: sentire l’amore di Dio.

Catolify funziona su vari dispositivi tecnologici. L’applicazione copre tutte le piattaforme popolari in cui tutti gli utenti possono ascoltare la musica del loro artista cattolico preferito, su quasi tutti i dispositivi mobili che dispongono di Internet, compreso il computer.

Catolify è davvero facile da usare. Consente agli utenti di ascoltare qualsiasi canzone cattolica che desiderano, tutte le volte che vogliono. Organizzare playlist, cercare singoli, artisti cattolici, album o persino preghiere è molto semplice. Cosa si potrebbe chiedere di più? Il più grande vantaggio di Catolify è che è semplice, permettendoti di riprodurre istantaneamente quasi tutte le canzoni cattoliche senza doverle acquistare o scaricare dal negozio.

Catolify offre a tutti più di semplici canzoni. Consente a tutti gli utenti di trovare, oltre alle proprie canzoni preferite, anche la ricerca di frasi diverse. Perfetto per quei movimenti apostolici che accompagnano la musica con un momento di preghiera. Devi solo inserire il nome della frase nel motore di ricerca e otterrai ciò di cui hai bisogno in modo rapido, semplice e sicuro.

Catolify offre un abbonamento gratuito. A differenza di altri servizi di streaming simili, come Apple Music, Pandora, ecc… Catolify offre un piano di abbonamento gratuito in modo che gli utenti possano accedere gratuitamente alla migliore musica cattolica. Questo è possibile perché utilizza i motori di ricerca su Youtube e Spotify. E se gli utenti vogliono scaricare brani, l’app lo rende possibile anche tramite iTunes e Amazon.

Catolify ha una grande collezione di musica cattolica. Ciò significa che è molto probabile che trovino tutti o quasi tutti i canti cattolici che gli utenti vogliono ascoltare. Catolify soddisfa i gusti di tutti i cattolici, mentre nutre la loro vita spirituale. Li aiuta a trovare nuova musica e organizzare la musica che tutti amano. È anche una piattaforma che aiuta a visualizzare tutti i talenti artistici che esistono all’interno della Chiesa cattolica. Catolify può creare playlist che coprono tutti i tipi di argomenti religiosi, da gruppi musicali, strumenti musicali, alla meditazione, a riunioni o celebrazioni e viaggi su strada. Catolifica, volto a rafforzare la vita spirituale con l’amore infinito di Dio, in ogni momento della giornata.

Catalizzare in diverse lingue. È disponibile in spagnolo, inglese e portoghese. L’app può essere scaricata dal Google Play Store, per gli utenti Android, e sarà presto disponibile sull’Apple Store.

Catolify è una rete musicale cattolica. È avvicinarsi alla presenza di Dio mentre sei a casa o al lavoro. Per questo non intende ospitare canti, ma diffondere la presenza di Dio. In tal modo, è in linea con la chiamata a “camminare insieme” nel cammino sinodale che la Chiesa sta compiendo. Catolify fa vivere il messaggio di san Giovanni Paolo II: “Dobbiamo diffondere il Vangelo in modi nuovi, con nuove espressioni e nuovo entusiasmo”.

Senza dubbio, Katulifi è qui per restare. Catholic Digital Music Network è uno strumento che ti permette di ascoltare e scaricare brani di oltre 900 artisti cattolici. cosa stai aspettando? L’invito a scaricare e vivere l’esperienza.