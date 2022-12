Azienda / L’impegno di Grupo Padel Nuestro per l’Italia è un successo assoluto

Non è un segreto che l’interesse per il paddle tennis non abbia mai smesso di crescere in Italia. Dopo la Spagna, è diventato il secondo mercato più importante d’Europa, e questo è confermato dal fatto che il numero delle sue piste, club e giocatori non smette di crescere.

Secondo recenti studi, l’Italia è uno dei paesi dell’UE dove questo sport ha registrato la maggiore crescita negli ultimi anni. Attualmente ci sono più di 700 club e circa 50.000 giocatori attivi ogni stagione. A sua volta, si stima che il numero di crolli superi i 7.400 nel 2023, con una crescita del 289% rispetto al 2020.

Punto di grande importanza strategica, Grupo Pādel Nuestro si impegna ad intensificare la sua presenza nel territorio specifico con l’obiettivo di sfruttare appieno il suo potenziale illimitato… Ecco perché abbiamo già negozi fisici nelle città di Palermo e Roma. Bologna, Siracusa, Valmontone, Milano, Catania, Brescia, Napoli o Crotona.

In queste settimane la nostra azienda ha aperto quattro dei suddetti stabilimenti (Brescia, Napoli, Catania e Crotona). Ci sono opportunità per continuare ad aumentare il nostro impianto nelle terre transalpine, inoltre, Grupo Padel Nuestro ha un alto riconoscimento del marchio tra tutti i fan.

Un progetto che non smette mai di crescere

Patricio Auriemma, presidente di Padel Nuestro Napoles, ha sottolineato: “A livello personale, essere collegati a Padel Nuestro è come essere collegati a un gigante a pedali. Grazie a questo, abbiamo la possibilità di offrire una vasta gamma di prodotti e accessori a prezzi imbattibili con la garanzia e il supporto di un’azienda leader a livello mondiale.

Dal canto loro, Domenico Morabito e Gabriel Dobria, gestori di Pādel Nuestro Crotona, hanno dichiarato: “Costruire significa collaborare. Abbiamo deciso di intraprendere questo nuovo percorso confidando nella serietà e nella professionalità di Pādel Nuestro. Ci impegniamo per una progetto e un settore in cui crediamo veramente. Per noi, Pādel Nuestro è sinonimo di qualità ed esperienza dei professionisti che rappresenta. Siamo felici di iniziare questa collaborazione e contribuire alla crescita di questa attività giorno dopo giorno.

Espansione del Grupo Pādel Nuestro

Con più di 40 aziende sparse in tutto il pianeta, il piano di espansione internazionale del Grupo Badel Nuestro continua a progredire costantemente. Non siamo solo in Spagna, ma anche in paesi come Francia, Svezia, Olanda, Andorra, Portogallo… e tante altre sorprese ci aspettano!!