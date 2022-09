Aziende pubbliche e private cubane parteciperanno alla mostra di Santo Domingo

La prima missione commerciale cubana composta da rappresentanti di 25 aziende statali e del settore non governativo, compreso mypimes, partirà questo fine settimana per la Repubblica Dominicana, Con l’obiettivo di partecipare alla mostra multisettoriale HUB Cámara Santo Domingo 2022, in programma dal 6 all’8 settembre.

In una conferenza stampa presso la sede della Camera di Commercio Cubana (CCC), il suo Vice Presidente Rubén Ramos Arreta ha osservato che questo è il risultato delle trasformazioni in atto nell’economia cubana, dove nuovi attori possono anche fare affari all’estero. Rafforzamento delle esportazioni e della catena produttiva.

Precisò che nella quinta edizione dell’HUB Cámara Santo Domingo, come è noto, una delle più grandi fiere dei Caraibi, Le Antille saranno rappresentate in settori quali l’agricoltura, l’alimentazione, i servizi medici, il turismo, le comunicazioni e l’ambiente.

Il CCC firmerà inoltre due accordi di cooperazione e scambio, uno con la Camera di Commercio di Santo Domingo e l’altro (per rinnovare un precedente accordo) con la stessa istituzione a livello nazionale, oltre ad essere presente in altre attività durante i quattro -durata del giorno della mostra presso l’Hotel El Embajador, all’insegna dello slogan il futuro è digitale.

Secondo gli organizzatori, Questo evento annuale è lo spazio perfetto per le aziende per mostrare i loro prodotti e servizi, espandere le loro linee di business e conoscere nuove tendenze e prodotti lanciati sul mercato.Espandi le tue conoscenze attraverso conferenze su argomenti di interesse generale e partecipa a tour aziendali con buyer locali e internazionali.

Secondo Manuel Luna, presidente della Camera di Santo Domingo, alla fiera, piccoli, medi e grandi imprenditori avranno le strutture per collegare le loro attività al mondo e avranno gli strumenti per posizionare i loro beni e servizi nel mercato globale in crescita.

Dal 2015 la Repubblica Dominicana organizza questo evento, dove i settori rappresentati sono tecnologia, edilizia, energia, industria e agricoltura, e ora nell’edizione 2022 riceverà uomini d’affari da Cuba, Porto Rico, Barbados e Trinidad e Tobago. Costa Rica, Panama, Spagna, Paraguay ed Emirati Arabi Uniti.

Il vicepresidente della Fondazione cubana ha confermato che la più grande delle Antille ha firmato circa 230 accordi internazionali, la maggior parte dei quali con camere di commercio di altri paesi.

(tratto da ACN)

Guarda anche: